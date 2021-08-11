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بعضها منزوع الجلد.. كشف لغز العثور على «حمير» نافقة بالمنوفية

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الوطن
10:00 م | الأربعاء 11 أغسطس 2021
وزير الداخلية

وزير الداخلية

كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات ما جرى تداوله عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن عثور أهالي إحدى قرى مركز الباجور بالمنوفية على 38 دابة نافقة، بعضها منزوع الجلد.

وبالفحص، تبين تلقي مركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية بلاغًا من أهالي إحدى القرى بقيام شخصين بذبح دواب «حمير»، على ضفاف أحد المجاري المائية بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين وجود 34 دابة نافقة، عدد 2 دابة مسلوختين، عدد 2 دابة على قيد الحياة، وتم ضبط الشخصين المُتهمين وبحوزتهما قطعتا جلد خاصتين بالدواب النافقة، و6 أسلحة بيضاء «سكين»، وتروسيكل بدون لوحات معدنية، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بسلخ الدواب النافقة للحصول على جلودها.

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