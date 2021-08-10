مساعد وزير الداخلية الأسبق: سبتمبر الفرصة الأخيرة لتركيب الملصق الإلكتروني

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه بداية من سبتمبر المقبل، سيتم سحب رخصة السيارة والسائق، حال عدم تركيب الملصق الإلكتروني، مع توقيع غرامة على السائق تبدأ من 200 جنيه وتصل حتى 1500 جنيه، وقد يتعرض للحبس 6 أشهر أو يتعرض للعقوبتين معا، لذا فإن سبتمبر هو الفرصة الأخيرة لتركيبه.

الملصق الإلكتروني مفيد للفرد

وأضاف «قريطم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن المصلق الإلكتروني يساعد الدولة على إدارة المرور بطريقة إلكترونية حديثة، خاصة أن الدولة أنشأت عدة طرق حديثة ولم يتم إيقاف كمائن من أجل تفتيش السيارات، ولكن سيتم متابعة السيارات عن طريق الملصق، مبينا أن الملصق يساعد صاحب السيارة من أجل إيجاد سيارته المسروقة.

الملصق الإلكتروني مفيد للدولة

وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الملصق سيساعد في حل الكثافات المرورية لأن الإدارة المرورية ستوجه القائدين لمعرفة الأماكن التي لا يوجد بها زحام، مبينا أن الملصق سيحدد حركة كل مركبة، وسيتم عمل مخالفات للسيارات النقل التي تسير في غير حارتها.

الطرق الجديدة ستكون سببا في النهضة الاستثمارية

وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الدولة عندما قررت عمل الطرق الكبيرة وربطتها ببعضها، كان الغرض منها تسهيل التنقل وإيجاد نهضة استثمارية كبيرة، حيث سيتم ربط الطرق بالموانئ، ويحدث تطور في طرق الإسكندرية والبحر الأحمر والعين السخنة وغيرها من الطرق.