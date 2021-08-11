البابا تواضروس الثاني يوجه رسالة للآباء قبل ظهور نتائج الامتحانات

دعا البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الآباء والأمهات إلى تشجيع أبنائهم الطلبة الذين ينتظرون نتائج الامتحانات في هذه الفترة، مشددًا على أن كل طالب اجتهد مهما كان المجموع، وبعض الآباء والأمهات لا يتحدثون إلا عن السلبيات والنقاط السوداء في ابنهم، مضيفًا: «امدح وشجع وقول الكلمة الحلوة اللي تطلع الطاقة من جوه الإنسان».

عظة عن الفرح

جاء ذلك خلال العظة الأسبوعية التي ألقاها البابا تواضروس، وبثتها الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، وتحدث فيها عن الفرح، وتأمل في رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل فيلبي، والتي تقول: «اِفْرَحُوا فِي الرَّبِّ كُلَّ حِينٍ، وَأَقُولُ أَيْضًا: افْرَحُوا، لِيَكُنْ حِلْمُكُمْ مَعْرُوفًا عِنْدَ جَمِيعِ النَّاسِ. اَلرَّبُّ قَرِيبٌ. لاَ تَهْتَمُّوا بِشَيْءٍ، بَلْ فِي كُلِّ شَيْءٍ بِالصَّلاَةِ وَالدُّعَاءِ مَعَ الشُّكْرِ، لِتُعْلَمْ طِلْبَاتُكُمْ لَدَى اللهِ. وَسَلاَمُ اللهِ الَّذِي يَفُوقُ كُلَّ عَقْل، يَحْفَظُ قُلُوبَكُمْ وَأَفْكَارَكُمْ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ. أَخِيرًا أَيُّهَا الإِخْوَةُ كُلُّ مَا هُوَ حَقٌ، كُلُّ مَا هُوَ جَلِيلٌ، كُلُّ مَا هُوَ عَادِلٌ، كُلُّ مَا هُوَ طَاهِرٌ، كُلُّ مَا هُوَ مُسِرٌّ، كُلُّ مَا صِيتُهُ حَسَنٌ، إِنْ كَانَتْ فَضِيلَةٌ وَإِنْ كَانَ مَدْحٌ، فَفِي هذِهِ افْتَكِرُوا».

السلام يأتي من الله

وقال البابا إن السلام الكامل يأتي من الله فقط، ومعيشة الإنسان في الخطية تضيع سلام الإنسان والسلام مرتبط بالفرح، ولا يمكن للإنسان أن يفرح إذا كان لا يعيش في سلام، موضحًا أن الفرح يأتي من الثبات في الإيمان، ويجب أن يكون الفرح مستمرًا وليس مؤقتًا، والفرح لا يعتمد على الظروف لأن بولس الرسول الذي كتب هذه الرسالة وكان يتحدث فيها عن الفرح كان مسجونًا، وكان فرحًا في الوقت نفسه لأن الفرح من عند الله.

الفرح مرتبط بالشكر والصلاة

وشدد على أن الفرح يرتبط أيضًا بالصلاة والشكر، لأنك إذا صليت سوف تشكر الله، وإذا شكرت الله سوف تشعر بالفرح، كما يتربط أيضًا بالوحدة وعدم الانقسام الذي يضيع الفرح، ويرتبط أيضًا بالابتعاد عن التشتت في الفكر والكلام والقرارات يعطي فرصة للشيطان ليمنع الفرح عن الإنسان، وبعض الناس يكونوا دائما متوترين وغاضبين، وبعض الناس هادئين، وإذا أمعنت النظر ستجد أن الحياة في السماء تتميز بالطبع الهادئ.