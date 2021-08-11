«كانت معدة للشوي».. ضبط لحوم ودجاج فاسد داخل مطعم شهير بطلخا

شنت إدارة تموين طلخا، بالاشتراك مع لجنة من محافظة الدقهلية ولجنة من رئاسة مركز ومدينة طلخا، وقوة من مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة، استهدفت متابعة المطاعم والمحلات العامة، اليوم الأربعاء، أسفرت عن التحفظ على منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بلغ إجمالي وزنها حوالي 195 كيلوجراماً من اللحوم والدواجن المعدة للشوي، لتقديمها للزبائن، تبين ظهور تغير في الخواص والرائحة والملمس، داخل مطبخ خاص بأحد المطاعم الشهيرة بمدينة طلخا، وعلى الفور، صدر قرار غلق إداري للمنشأة، من رئاسة مركز ومدينة طلخا، والعرض على النيابة العامة.

حملة متابعة الأسواق في الدقهلية

خرجت الحملة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، وتعليمات السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وعبد الوهاب عبد الرحيم، وكيل المديرية، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق، ومدى صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتحت إشراف حمدي المهدي، مدير إدارة تموين طلخا.

وضبطت الحلمة أحد المطابخ ومنشأة بمدينة طلخا، لحيازة وتجهيز أطعمه غير صالحة للاستهلاك الآدمي لصالح أحد المطاعم، وتم التحفظ على 50 كيلوجراما كبدة، و35 كيلوجراما لحوما مفرومة، و110 كيلوجرامات دجاجا متبلا ومعد للشوي.

ضبط لحوم ودواجن متغيرة في الخواص

وتبين بالفحص الظاهري تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والطعم والرائحة والملمس بحسب تقرير مفتشي الطب البيطري ومفتشي الأغذية المرافقين للحملة، وصدر قرار الإغلاق الإداري للمنشأة، بموجب قرار مجلس مدينة طلخا رقم 508 لسنة 2021 وذلك للمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1966 الخاص بالغش التجاري، والقانون رقم 281 لسنة 1994 لحيازة منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9240 لسنة 2021 جنح طلخا للغش والتدليس للعرض على النيابة العامة.