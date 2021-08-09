ضبط 750 كيلو دواجن فاسدة أمام أحد المطاعم الكبرى في المنصورة

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في الدقهلية حملات تفتيشية مكثفة على منافذ تقديم المواد الغذائية بمدينة المنصورة، تمكنت خلالها من ضبط حوالي 750 كيلو دواجن فاسدة بسيارة أمام أحد مطاعم مدينة المنصورة قبل تسليمها للمطعم، بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشن حملات رقابية مكثفة على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظة.

مكي: ضبط سيارة نقل دواجن أمام مطبخ أحد المطاعم الكبري

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في تصريح صحفي، اليوم، إن إدارة مراقبة الأغذية شنت حملات مكثفة على مدينة المنصورة حيث تم المرور من قبل مكتب أغذية المنصورة على مطاعم حي الجامعة وتلاحظ للجنة وجود سيارة نقل دواجن أمام مطبخ أحد المطاعم الكبرى تقوم بتوريد دواجن مذبوحة طازجة.

المعاينة: الدواجن لها رائحة كريهة وتهتك الأنسجة

وأضاف «مكي»، أنه بفحص تلك الدواجن تبين أن بها تغير بالخواص وظهور رائحة كريهة وتهتك بالأنسجة ومحفوظة في درجة حرارة السيارة العادية وليست تبريد وعلى الفور تم ضبط الكمية وهي عبارة عن 50 صندوقا من الدجاج وزن الصندوق 15 كيلو بإجمالي وزن 750 كيلو جرام وتم إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشدد وكيل وزارة الصحة على تكثيف الحملات على المحلات التي تفتقد للاشتراطات الصحية السليمة، ومواجهة المنشآت التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، وأكد على استمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.