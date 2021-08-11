المركز الإقليمي لعلوم الفضاء: كارثة تنتظر العالم بسبب التغيرات المناخية

قال علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لتدريس علوم الفضاء، إن المنظمة المعنية بتغيرات المناخ تصدر تقرير كل 7 سنوات، وكان من المفترض أن يصدر في عام 2020 ولكنه تأخر بسبب فيروس كورونا، لافتا إلى أن التقرير الصادر شهد تحذيرات كثيرة بعد أن وصلت نسبة ثاني أكسيد الكربون في عام 2019 لتكون الأعلى منذ أكثر من مليوني عام، كما أن درجة الحرارة ارتفعت منذ عام 1970 حتى العام الحالي بشكل كبير.

كارثة تنتظر العالم بسبب التغيرات المناخية

وأضاف «النهري»، خلال مداخلة هاتفية في نشرة إخبارية مسائية، بثتها فضائية Ten اليوم الأربعاء، أن المنظمة الحكومية المعنية بتغيرات المناخ لم تستبعد في تقريرها ارتفاع منسوب سطح البحر عن مترين، لافتا إلى أنه أجرى دراسة من قبل في ألمانيا المتحدة أكدت أن منسوب سطح البحر إذا ارتفعت بمترين فإن المناطق المنخفضة حول العالم ستغرق، متابعا: «يعني دلتا نهر النهر هتغرق وده شيء خطير، خاصة أن المؤتمر اللي هينعقد في اسكتلندا هيعرض أمور هامة، ولازم يتخد قرارات للحد من التغيرات المناخية عشان لو ده محصلش هيبقى كارثة على العالم».

الحد من التغيرات المناخية

وأوضح نائب رئيس المركز الإقليمي لتدريس علوم الفضاء، أن المنظمة عرضت في 42 ورقة أمور يجب أخذها في الاعتبار من قبل قادة العالم للحد من التغيرات المناخية، متابعًا: «لازم قادة العالم يحذوا حذو القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان هو الوحيد على مستوى قادة العالم من 2015، الذي يتحدث عن التغيرات المناخية وضرورة التزام الدولة المتقدمة بدفع الأعباء الخاصة بالتغيرات المناخية التي حدثت في الدول النامية، وفي مؤتمر باريس 2015 جرى الإنفاق على صرف 100 مليار دولار للدور النامية اتصرف منهم 79 مكنتش على شكل هبات ومنح ولكن كانت قروض وعبء على الدولة النامية، ولازم دول العالم تتخد قرارات جادة زي ما طالب الرئيس السيسي لأن لو ده محصلش هيحصل كارثة في العالم كله».