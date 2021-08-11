رامي رضوان يشكر الرئيس السيسي بعد إطلاق اسم سمير غانم على كوبري جديد

وجه الإعلامي رامي رضوان، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدما قرر إطلاق اسم الفنان سمير غانم، على الكوبري الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة، المتقاطع أعلى الطريق الدائري، حيث كتب في تدوينه عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»: «شكرا سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي».

الرئيس السيسي ينعى الفنان الراحل سمير غانم

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، نعى الفنان سمير غانم، الذي غيبه الموت في 20 مايو 2021، عن عمر ناهز 84 عامًا، داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، بعد صراع مع المرض.

وكتب الرئيس السيسي، عبر حسابه على «تويتر»: «أنعى بمزيد من الحزن والأسى الفنان سمير غانم الذي رحل عن عالمنا ، تاركًا خلفه ميراثًا عظيمًا من الأعمال التي رسمت البسمة على وجوه المصريين والأمة العربية، فقد كان الراحل خير نموذج للفنان الذي عاش من أجل نشر البهجة وإسعاد الجميع. رحم الله الفنان الراحل، وألهم أسرته الصبر والسلوان».

قرار الرئيس السيسي باطلاق اسم الراحل سمير غانم على كوبري جديد

وكان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قد أعلن عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بإطلاق اسم الفنان سمير غانم على الكوبري الجديد على محور محمد نجيب، بمنطقة شرق القاهرة، والمتقاطع أعلى الطريق الدائري.