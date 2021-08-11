نص موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف وروابط ترجمتها إلى 9 لغات

نشر الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف اليوم نص خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف وأكدت أن موضوع خطبة الجمعة القادمة 13/ 8/ 2021، يأتي تحت عنوان «من دروس الهجرة النبوية المشرفة التخطيط واعتماد الكفاءات» في ثاني حلقات الحديث عن دروس الهجرة النبوية المشرفة إذ كان موضوع خطبة الجمعة الماضية لوزارة الأوقاف «من دروس الهجرة النبوية المشرفة: المسجد والسوق والعلاقة بينهما».

خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف

وشددت الوزارة على الأئمة الالتزام بموضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد وقت الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

ترجمة خطبة الجمعة القادمة إلى 9 لغات

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الأوقاف ترجمة خطبة الجمعة القادمة 13 أغسطس 2021 إلى 9 لغات أجنبية إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية، في إطار توجه جديد بنشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيًّا، حيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيًّا، وذلك إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية، وفيما يلي روابط ترجمة خطبة الجمعة القادمة:

1- رابط الاطلاع على خطبة اللغة مترجمة إلى اللغة الإنجليزية من هنـــا

2- رابط الاطلاع على خطبة اللغة مترجمة إلى اللغة الفرنسية من هنــــا

3- رابط الاطلاع على خطبة اللغة مترجمة إلى اللغة الروسية من هنــــا

4- رابط الاطلاع على خطبة اللغة مترجمة إلى اللغة الأسبانية من هنــــا

5- رابط الاطلاع على خطبة اللغة مترجمة إلى اللغة البرتغالية من هنــــا

6- رابط الاطلاع على خطبة اللغة مترجمة إلى اللغة السواحلية من هنــــا

7- رابط الاطلاع على خطبة اللغة مترجمة إلى اللغة الهوسا من هنــــا

8- رابط الاطلاع على خطبة اللغة مترجمة إلى اللغة البشتوية من هنـــا

9- رابط الاطلاع على خطبة اللغة مترجمة إلى اللغة الألمانية من هنــــا

كما يمكن مشاهدة خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف 13 أغسطس مترجمة إلى 7 لغات من خلال الرابط التالي من هنـــا

الهجرة النبوية المشرفة

ونص موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف على أن الهجرة النبوية المشرفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة حافلة بالدروس والعبر، فهي أعظم نقطة تحول في تاريخ الإسلام، ومن أهم الدروس التي ينبغي أن نقف عندها التخطيط المحكم، والترتيب الدقيق لكل تفاصيل هذه الرحلة المباركة، فالتخطيط وسيلة علمية لتخطي الأزمات وضرورة من ضرورات النجاح، ويبدوا ذلك جليا حين جهز نبينا صلى الله عليه وسلم راحلتين للهجرة المباركة واختار صلى الله عليه وسلم الصديق أبا بكر رضي الله عنه رفيقا للرحلة كما اختار صلى الله عليه وسلم وقت الليل لكونه وقتا مناسبا للخروج.

دروس الهجرة النبوية

وأكدت الوزارة في نص موضوع خطبة الجمعة القادمة أن المتأمل في أحداث الهجرة النبوية المشرفة يرى كيف وزع نبينا صلى الله عليه وسلم الأدوار والمهام بمنتهى الدقة والإحكام، حين أمر صلى الله عليه وسلم سيدنا على بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينام في فراشه متسجيا ببردته، ليرد الأمانات والودائع إلى أصحابها، وحتى يشغل المشركين عن تتبعه وقت خروجه.

التخطيط واعتماد الكفاءات

وقالت الوزارة أيضا في حديثها عن خطبة الجمعة القادمة بعنوان «من دروس الهجرة النبوية المشرفة التخطيط واعتماد الكفاءات» إن من أهم الدروس في الهجرة النبوية المشرفة اعتماد الكفاءات للقيام بالمهام التي تتناسب مع قدراتهم حيث استأجر نبينا صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه رجلا ليدلهما على الطريق إلى المدينة من طريق وعرة غير مأهولة ولا معتادة، وهو عبد الله بن أريقط، وكان على غير دين الإسلام، ولكن وقع اختيار نبينا صلى الله عليه وسلم عليه إيمانا منه صلى الله عليه وسلم بتقديم الكفاءات واستثمار الطاقات مهما احتلفت الأفكار والرؤى أو حتى العقائد.

وفيما يلي نص موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف 13 أغسطس 2021: