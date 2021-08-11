أسماء 4 شخصيات عامة على الكباري والمحاور: أبرزهم سمير غانم وعمر سليمان

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، إطلاق أسماء رموز مصرية ما بين فنانين ورجال دولة ورياضيين على عدد من المحاور والطرق الجديدة تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم ولما قدموه لمصر.

كوبري عمر سليمان بالقاهرة الجديدة

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية : «إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإطلاق اسم اللواء عمر سليمان على الكوبري الجديد بمحور جمال عبد الناصر، المؤدي إلى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة أعلى الطريق الدائري».

ويأتي إطلاق اسم الراحل عمر سليمان تقديرًا من الرئيس السيسي للدور الوطني الذي لعبه اللواء عمر سليمان طوال فترة خدمته للوطن، بداية من فترة عمله في القوات المسلحة، مرورًا بعمله في جهاز المخابرات العامة، وتوليه منصب نائب رئيس الجمهورية، قبل أن يلقى ربه أثناء تلقيه العلاج في إحدى المستشفيات الأمريكية.

محور حسب الله الكفراوي بالمعادي

كما أكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالتنفيذ الفوري للمحور الجديد باسم المهندس حسب الله الكفراوي الذي يربط الطريق الدائري جنوب محور المشير طنطاوي بمنطقة المعادي، وتوفي المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة الأسبق، الخميس الماضي.

ونفذ «الكفراوي»، مشروعات قومية عملاقة لمدن جديدة أثناء توليه مسئولية وزارة الإسكان، من بينها مدينة السادس من أكتوبر، والسادات وغيرها من المدن.

كوبري فريال عبد العزيز بالتجمع الخامس

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق اسم البطلة الأولمبية المصرية فريال عبدالعزيز، التى حصدت ميدالية ذهبية في الكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020، على الكوبري الجديد الذي يتقاطع أعلى الطريق الدائري على محور طه حسين، بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، والعمل أيضًا على اختيار عدد من المحاور الرئيسية والمواقع الجديدة الأخرى لإطلاق اسم أبطال مصر في الأولمبياد عليها من أصحاب الميداليات التي حصدت في طوكيو 2020 .

كوبري سمير غانم بشرق القاهرة

كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق اسم الفنان سمير غانم على الكوبري الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة، والمتقاطع أعلى الطريق الدائري، ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا في يوم 20 مايو الماضي، عن عمر ناهز الـ 84 عامًا، متأثرًا بسوء حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، و وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باطلاق اسم الفنان سمير غانم على الكوبري الجديد لإسهاماته الفنية إذ يعد واحدًا من أهم الفناننين الذين أثروا الحياة الفنية وهو من مواليد 15 يناير 1937.