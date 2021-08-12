تشييع جنازة الناقد ضياء حسني بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة

أعلنت زوجة الناقد السينمائي ضياء حسني، عن موعد تشييع جثمانه، لافتة إلى أنه سيخرج من مسجد السيدة نفيسة، عقب صلاه الظهر، اليوم الخميس، وسيكون الدفن بمقابر الأسرة في المجاورين بحي الدراسة.

وأوضحت زوجة الراحل ضياء حسني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الأسرة ستتلقى العزاء في الراحل، على المقابر.

وكتبت الزوجة: «إنا لله وإنا اليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالي زوجي الغالي ضياء حسني، اللهم اغفرله وارحمه وعافه واعف عنه، وبلغه الفردوس الأعلي من غير عتاب ولا حساب ولا سابق عذاب».

جدير بالذكر أن الناقد السينمائي ضياء حسني تعرض لأزمة صحية طويلة، أدت إلى وفاته، مساء أمس الأربعاء.