تكريم الناقد السينمائي كمال رمزي في أولى فعاليات «مهرجان الإسماعيلية»

نظم القائمون على الدورة الثانية والعشرون من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، اليوم، في قصر ثقافة الإسماعيلية، ندوة لتكريم الناقد الفني كمال رمزي، ضمن فعاليات المهرجان.

جاء ذلك بحضور عدد من السينمائيين والنقاد من بينهم طارق الشناوي، مدير التصوير سمير فرج، المخرج مجدي أحمد علي، السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما، والناقد عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية.

«رمزي» يتذكر بمهرجان الإسماعيلية السينمائي أصحاب الفضل عليه

وفي كلمته خلال تكريمه بأولى ندوات مهرجان الإسماعيلية السينمائي، قال الناقد الفني كمال رمزي، إن هناك عدد من الأشخاص لهم فضلًا كبيرًا عليه في مشواره من بينهم الدكتور محمد مندور، قائلًا عنه: «أتذكر دروسه الجميلة ولازال كتاباته حتى اليوم تنبض بالحياة، أما الشخص الثاني من المؤثرين في حياتي هو يحيى حقي».

واستقبلت مدينة الإسماعيلية مساء أمس، فعاليات الدورة الـ22 من مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة الناقد عصام زكريا، ومن المقرر أن تستمر حتى 22 يونيو من الشهر الجاري.

واتخذ القائمون على مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية والأفلام القصيرة، عددًا من الإجراءات التي تم اتخاذها، ويلتزم بها الحاضرون داخل القاعات وتلزم الجميع بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الأقنعة الواقية والتعقيم، كما تم توفير كافة أنواع الكحول ومواد التعقيم، وكذا الالتزام بالتباعد بين الحضور.

ووصل أمس، عددًا من النجوم إلى حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية السينمائي للأفلام التسجيلية والقصير من بينهم الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الفنان صبري فواز، السيناريست تامر حبيب، الإعلامية بوسي شلبي، وعدد من قيادات وزارة الثقافة.