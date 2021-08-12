هاني سويلم: دول البحر المتوسط دخلت في حزام مخاطر الحرائق

حذر الدكتور هاني سويلم، أستاذ الموارد المائية والتنمية المستدامة بجامعة آخن الألمانية، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأفريقية من التغيرات المناخية، ودورها في الحوادث التي تحدث مؤخرًا.

وكتب «سويلم» عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «بعيدا عن الجدل حول شراره الحرائق في غابات الجزائر فإنه من المؤكد أن دول البحر المتوسط قد دخلت في حزام مخاطر الحرائق (CAMS wildfire hotspot)، المرتبطة بشكل مباشر بموجات الحرارة الشديدة، مع الجفاف الشديد وارتباطهم بالتغيرات المناخية».

ودلل أستاذ الموارد المائية على حديثه: «الدليل على ذلك عدد وكثافة الحرائق في دول البحر المتوسط في الأسابيع القليلة السابقة من هذا الصيف، مثل تركيا، لبنان، المغرب، إيطاليا، وأخيرا الجزائر».

وتحدث الدكتور هاني سويلم عن تأثير ذلك على مصر، قائلًا في تصريح لـ«الوطن»: «مصر مافيهاش غابات»، مؤكدًا أن التغيرات البيئة تؤثر على الجميع بما فيهم القاهرة، متابعا: «لكن تاثيرات التغيرات المناخية لها أشكال كثيرة، وتأثيرات بيئية واجتماعية، وشديدة على الجميع، بما في ذلك مصر».

حرائق وارتفاع درجات الحرارة في عدد من دول العالم

وتعرضت الجزائر لموجة من حرائق الغابات تسببت في وفاة 65 شخصا حتى الآن، كما شهدت تركيا بعض الحرائق، وكذلك حريقا باليابان في جزيرة إيفيا، قضى على مساحات واسعة من غابات الصنوبر، ودمّرت منازل المواطنين هناك.

وتسببت هذا الحرائق في اجلاء الآلاف من السكان، والقضاء على مساحات شاسعة من الغطاء الأخضر، علاوة على تسببها في تدمير التوازن البيئي، وقتل عددا كبيرا من الحيوانات والحشرات.

بينما ربط خبراء البيئة والأرصاد بين موجات ارتفاع درجات الحرارة في عدد كبير من دول العالم والتغيرات المناخية التي أثرت على العالم أجمع، في الوقت الذي أعلنت فيه الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الصيف الحالي هو الأعلى في الحراراة منذ 5 سنوات.