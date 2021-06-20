بعد اختياره نائبا لرئيس جامعة آخن.. هاني سويلم: لما بنبص على مصر بنكسب

علق الدكتور هانى سويلم عن اختياره نائبا لرئيس جامعة «آخن» الألمانية للعلاقات الأفريقية، قائلا: «مبروك علينا كمصريين، ودايما لما بنبص على مصر بنكسب، محدش بيساهم في مصر سواء في الداخل أو الخارج غير لما ربنا بيكرمه، واهتمامي بمشروعات مصر وشمال أفريقيا كان أحد عوامل اختياري، ونفذت مبادرات وأبحاث كتيرة في دول مختلفة».

وأضاف «سويلم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلى، في برنامج «المواجهة»، المذاع عبر قناة EXTRA NEWS، أنه يعمل على مشروع ما بين جامعة آخن وجامعة القاهرة والفيوم وجامعة هوليوبليس والجامعة الامريكية، ومشروع آخر مع جامعة الإسكندرية وجامعات في أوروبا، مثل جامعة الزراعة في السويد، وجامعة في قبرص، والتي تهدف لخلق جيل جديد وعمل برامج ماجستير أكثر عملية ودبلومة مهنية لتغيير مفهوم تعمير الصحراء من مجرد تصليح للأراضي وتحويله لتنمية متكاملة شاملة مستدامة.

وواصل: «العمل مع مصر يشرفنى فأنا لا أمن عليها، واستمتع بالعمل مع المصريين، قالوا إذا كنت بتنفذ مشاريع فى مصر فلماذا لا تكون ممثلنا فى إفريقية».

ولفت أنه يعمل على برامج ماجيستير، ودبلومة مهنية لشباب الجامعات، وعمل فى مركز تميز المياه فى الإسكندرية بحيث تكون منارة فى مجال البحث العلمى فى المياه.

وتابع: «أعمل على مشروع مهم عن تحلية المياه، باستخدام الطاقة الشمسية، واستخدام المياه في إنتاج الغذاء بأشكال مختلف، والتنمية ليست نزرع ونحصد ونستهلك كميات مياه قد تكون غير مجدية اقتصادية، إنما أننا نقدر نعمل مجتمعات جديدة فى الصحراء وأنشطة زراعية، وصناعات تعمل مضافة للمنتج، مجتمع متكامل، لا تكون قصة الصحراء استصلاح وإنما تنمية مستدامة».