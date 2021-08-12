بشرى سارة لعمال الغزل والنسيج.. مكافأة نهاية الخدمة مقابل اشتراك رمزي

وافق مجلس إدارة النقابة العامة للغزل والنسيج المنعقد أمس الاربعاء بمقر النقابة العامة بدمياط، مع رؤساء اللجان النقابية، برئاسة عبدالفتاح إبراهيم على البدء فورا في إجراءات تأسيس صندوق ادخاري للعمال في قطاع الغزل والنسيج.

وقال عبدالفتاح إبراهيم في بيان، أن الإستعدادات جارية الآن لتأسيس صندوق إدخاري يستفيد منه جميع العاملين في قطاع الغزل والنسيج بعد الخروج على المعاش، موضحا ان "النقابة العامة" سوف تساهم في دعم هذا الصندوق ،وباشتراك رمزي من العمال ، وأنّ النقابة العامة هدفها خدمة العمال ماليا بجانب معاشهم الإساسي، مشيرا الى اللقاء الذي انعقد منذ ايام قليلة مع خبير إكتواري لوضع تصور نهائي لتأسيس هذا الصندوق مع الجهات المعنية، وعرض الفكرة على مجلس إدارة النقابة العامة، لاقراره والذي أقره امس الاربعاء.

فكرة الصندوق الإدخاري

وأوضح رئيس النقابة العامة ان فكرة هذا الصندوق تعتبر الاولى من نوعها حيث سيقوم العامل بدفع إشتراك رمزي، بجانب مساهمة النقابة العامة من إستثماراتها، وعند خروج العامل على المعاش يحصل على مبلغ مالي بجانب معاشه الأساسي، مما سيسهم في تحسين حالته الإجتماعية والإقتصادية، كما تأتي اهمية هذه الفكرة في ظل التطورات والسياسات المستمرة التي يشهدها قطاع وشركات الغزل والنسيج في ظل المناخ الإقتصادي الراهن.

مركز تدريب المحلة الكبري

وجرى نقاش بين رئيس النقابة العامة والمشاركون في الاجتماع حول الدور الذي تلعبه النقابة العامة في الوقوف بجانب عمالها وتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة في حقوقهم المشروعة، متطرقا إلى ملف التدريب والتثقيف والتوعية للعمال الذي تقوده النقابة العامة من خلال مراكز التدريب، مرحبا ببدء العمل في مركز تدريب المحلة الكبري والذي سيقوم بمهمة تدريب العمال على الماكينات والالات الجديدة.

وأشاد رئيس النقابة العامة، بخطط الإصلاح وبرامج الحماية الاجتماعية التي تقودها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تسير في اتجاه خطط التنمية والاصلاح الاقتصادي.