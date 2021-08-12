مصرع عامل وإصابة 13 آخرين في انقلاب سيارة بالشرقية 

لقي عامل مصرعه، وأصيب 13 آخرين، اليوم، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل على طريق «القاهرة - الإسماعيلية»، الصحراوي، ناحية مدينة العاشر من رمضان.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارًا بانقلاب سيارة نصف نقل تقل عدد من عمال اليومية على طريق «القاهرة - الإسماعيلية»، الصحراوي، ناحية مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتبين تنوع الإصابات ما بين كدمات وكسور وسحجات، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة تمهيدا للتصريح بالدفن بعد معاينة الطب الشرعي للجثة وتحديد سبب الوفاة، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.