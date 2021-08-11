«ضربة قاتلة».. ضبط عامل هشم رأس زوجته بعصا في الشرقية وهرب بطفليه

ألقى قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، القبض على زوج هشم رأس زوجته بعصا في الشرقية، وهرب بطفليه إلى القاهرة، حيث جرى ضبطه أثناء الاختباء في شقة بالعاصمة.

وذكرت التحريات أنه تبلغ لمركز منيا القمح، بمديرية أمن الشرقية، بالعثور على جثة ربة منزل بمسكنها الكائن بدائرة المركز، وبسؤال والدتها وشقيقتها، أقرتا بقيام زوجها عامل «له معلومات جنائية» بالاتصال بهما وإخبارهما بتعديه عليها بالضرب فأغشي عليها وتركها وأصطحب نجليه، وغادر القرية، واتهمتاه بالتسبب في وفاتها بسبب خلافات زوجية.

وجرى تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، ضم مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية، أسفرت جهوده عن التوصل لمكان اختباء المتهم بمحافظة القاهرة، وعقب تقنين الإجراءات واستهدافه بالتنسيق مع مباحث مديرية أمن القاهرة، أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بتعديه على المجني عليها بعصا خشبية فأودت بحياتها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بالعثور على ربة منزل جثة هامدة داخل مسكنها بقرية النعامنة، التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.

وبالفحص والمعاينة، تبين العثور على «ن. ر. ش» 18 عاما، ربة منزل، ويرجح أن زوجها هو من قام بقتلها ضربا حتى لفظت أنفاسها الأخيرة داخل مسكنهما ولاذ بالفرار فور الواقعة، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.