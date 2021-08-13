سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 13-8-2021 في البنوك

اختلف سعر الدولار في مصر بمختلف البنوك، فاستقر ببعض البنوك وارتفع في أخرى، وذلك خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 13 أغسطس، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة الأسعار، تستعرض «الوطن»، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، اليوم، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك عودة، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك المركزي، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجّل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وسجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس، 18.32 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع، كما سجل 18.30 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وسجّل في بنك مصر نحو 18.30 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، نحو 18.29 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع.