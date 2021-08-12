«الري» تزيل 27 حالة تعد على النيل في 4 محافظات

أكد تقرير لوزارة الموارد المائية والري، تنفيذ 27 إزالة في نطاق محافظات البحيرة والدقهلية وقنا وسوهاج، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات التي أُزليت على نهر النيل 63619 إزالة منذ بدء حملة إنقاذ نهر النيل.

ووجه الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية بضرورة رصد كافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف والمجاري المائية، والتصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.

وقال الوزير لـ«الوطن»، إنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، وتحويل المتعدي بالبناء أو الرد إلى النيابة العسكرية، بهدف الحفاظ على المجاري المائية وحماية أملاك الدولة عليها، بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.

وزير الري: لا تهاون في حماية نهر النيل

وأكد الوزير، مراقبة مجرى نهر النيل بالأقمار الصناعية والمتابعة الميدانية من قبل العاملين بوزارة الموارد المائية والري، وإزالة التعديات، وإحالتها إلى النيابة العسكرية، ما أدى الى تراجع معدلات التعدي على حرم نهر النيل والمجاري المائية بشكل كبير للغاية، مشدداً على انه لا تهاون في البناء على نهر النيل.

ورفعت وزارة الموارد المائية والري درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة لاستقبال فيضان نهر النيل وموسم أقصى الاحتياجات المائية للزراعة، وذلك بمتابعة مناسيب المياه وحالة الترع والمصارف لضمان وسول المياه إلى زراعات الأرز والمدن الساحلية.

وأكدت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية، المتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، فضلاً عن بحث السيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بشكل ديناميكي في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.