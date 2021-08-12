إزالة 8 تعديات على مساحة 995 مترا مربعا بمراكز البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لافتا إلى أن تلك التعديات تمثل خطورة كبيرة وتأثير سلبي على الاقتصاد المصري، ويعتبر التعدى على الرقعة الزراعية، تعدي على حق الدولة والشعب.

وأكد «آمنة» استمرار حملات إزالة التعديات، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لمنع أية تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإيقاف البناء المخالف فورًا للحفاظ على الرقعة الزراعية، وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

حملات إزالة التعديات بمراكز البحيرة

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز «دمنهور - الدلنجات - كوم حماده - المحمودية»، عن إزالة 8 حالات تعدٍ على مساحة 995 م2 عبارة عن إيقاف أعمال وإزالة تعديات بمساحه 360 م2 بنطاق قرية زاوية غزال بدمنهور عبارة عن شدات خشبية بالمهد.

حملات بمركز الدلنجات

وفي مدينة الدلنجات، نفذت الوحدة المحلية حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، أسفرت عن إزالة 3 حالات تعدٍ بمساحة 360 م2 بوسط مدينة الدلنجات وقرية المسين ومؤسسة البستان، كما تم فك عدد 2 شدة خشبية والتحفظ على معدات البناء.

حملات بمركزي كوم حمادة والمحمودية

كما تم إزالة 3 تعديات في المهد بمساحة 155 م2 بنطاق قرى كوم شريك وصفط العنب بكوم حمادة، عبارة عن سملات خرسانية مسلحة وأسوار طولية وعرضية، وكذا إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 120م بقرية أريمون بالمحمودية عبارة عن حفر لعمل سملات خرسانية.