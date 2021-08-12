مصرع شاب غرقا بمصيف بلطيم في كفر الشيخ

لقى شاب مصرعه غرقا في مياه البحر المتوسط بشاطئ «الزهراء»، التابع لمصيف بلطيم في محافظة كفر الشيخ، وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى بلطيم المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ، بورود إشارة أفادت بوجود حالة غرق بشاطئ الزهراء، تم انتشال جثمان الغريق «عبدالله محمد فيصل»، 18 عامًا، من مركز الرياض التابع للمحافظة.

وانتقلت دورية أمنية إلى المكان وتبين نقل جثمانه لمشرحة مستشفى بلطيم المركزي عن طريق سيارة إسعاف، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة.

ووفقا لبيان صادر من ديوان عام محافظة كفر الشيخ فإن هذه أول حال غرق يشهدها مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ هذا الموسم، بعدما استعانت المحافظة منذ شهر بشركة إنقاذ متخصصة ما قلل حالات الغرق وتم إنقاذ أكثر من 900 شخص من بداية تسلم الشركة مهام عملها في المصيف.

كما وصل عدد من ترددوا على الشاطئ في اليوم الواحد وخاصة أيام الاحتفال بعيد الأضحى المبارك إلى 3 ملايين ونصف مليون مصطاف، ووفرت إدارة مصيف بلطيم كافة الإمكانات اللازمة للمصطافين بجانب توفير الخدمات المختلفة والاطمئنان على توافر الخبز والأطعمة بالمخابز والمحلات، فضلا عن تكثيف حملات النظافة بشكل دوري إضافة إلى تعليق لافتات إرشادية للمصطافين لتقليل حالات الغرق، كما ينتشر المنقذون على الشواطئ كافة لتنبيه الشباب بعدم تخطي الحواجز خاصة وقت ارتفاع الأمواج لعدم تعرضهم للغرق.