مصر تشارك في اجتماعات مجلس إدارة اتحاد البريد العالمي بأبيدجان

تحت شعار «رقمنة الخدمات البريدية وتطوير التجارة الإلكترونية»، يشارك البريد المصري في اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 28 أغسطس 2021.

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن هذه الاجتماعات تحمل أهمية خاصة، حيث إنها ستتناول العديد من الموضوعات المحورية الهامة التي تخص مستقبل العمل البريدي والتحديات التي تواجهه حول العالم، حيث إنه سيتم خلال المؤتمر ترشح مصر لعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار البريدي للاتحاد عن الدورة 2021 – 2025، وانتخاب مدير عام جديد للاتحاد، وانتخاب نائب للمدير العام للاتحاد عن الدورة 2021 – 2025، كما سيتم الاتفاق على خطة المنتجات المتكاملة، ومناقشة إصلاح نظام المساهمة الجديد في ميزانية الاتحاد، والاتفاق على آلية تمويل صندوق المعاشات الخاص بموظفي الاتحاد، بالإضافة إلى التنسيق فيما يتعلق بالموقف الأفريقي من فتح باب الاتحاد البريدي العالمي للأطراف الفاعلة.

البريد شريك حقيقي للشمول المالي

وقد ألقى الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، كلمة مصر نيابة عن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في المؤتمر الوزاري رفيع المستوى، الذي عقد بحضور رئيس مجلس وزراء كوت ديفوار ورئيس مجلس وزراء مالي والعديد من وزراء البريد والاتصالات ورؤساء الإدارات البريدية ورؤساء البعثات الدبلوماسية بكوت ديفوار، والتي أكد فيها أن البريد شريك حقيقي للشمول المالي والتكامل الإقليمي واستعراض الإنجازات التي حققها البريد المصري في مجال التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية والدمج المالي وكيفية الاستفادة من التجربة المصرية في مجال الشمول المالي وتعميمها على كافة البلدان الإفريقية، وذلك في ظل توصية الاتحاد البريدي العالمي بضرورة الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال.

درع الاحتفال بموكب المومياوات الملكية

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، التقى «شريف» باتريك آتشي، رئيس وزراء كوت ديفوار، وتناول اللقاء بحث ومناقشة الموضوعات المطروحة على أجندة المؤتمر، وفي نهاية اللقاء أهدى رئيس البريد المصري رئيس وزراء كوت ديفوار درع الاحتفال بموكب المومياوات الملكية وألبوم طوابع المومياوات الملكية التي أصدرها البريد المصري لتوثيق هذا الحدث الهام.

كما عقد رئيس البريد المصري العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية المكثفة مع وزير الاقتصاد الرقمي والبريد بكوت ديفوار، ووزير الاتصالات الفلسطيني، والوفود العربية المشاركة في المؤتمر، والمرشحين لمنصب المدير العام، ونائب المدير العام لاتحاد البريد العالمي، وممثلي الاتحادات البريدية المشاركة في فعاليات المؤتمر للتوصل إلى اتفاق يُدخل تعديلات على الأنظمة الحالية بما يخدم مصالح مصر والدول النامية والأقل نموًا.

مناسبة لمناقشة الموضوعات التي تخص البريد المصري مع مختلف البلدان

وأضاف رئيس البريد أن هذه الاجتماعات تمثل فرصة مناسبة لمناقشة الموضوعات التي تخص البريد المصري مع مختلف البلدان الأعضاء بالاتحاد، وتوفر فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين كافة الإدارات البريدية المشاركة في مجالات تقديم الخدمات البريدية وتطبيق التحول الرقمي الذي أصبح ضرورة لا غنى عنها في تطوير الخدمات البريدية وتطبيق الشمول المالي عبر إنشاء آلية عمل تضامني بين المؤسسات البريدية حول العالم.