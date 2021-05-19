مزايا تطبيق إيزي باي من هيئة البريد المصري: إرسال حوالات وسداد فواتير

يقدم البريد المصري لمستخدمي الكروت مسبقة الدفع إيزي باي، تطبيقا عبر الهاتف المحمول يمكن تحميله من خلال جوجل بلاي، ومتاح نسخه من خلال أب ستور، إذ يتيح التطبيق للمستخدمين إرسال واستقبال الحوالات البريدية، فضلا عن إمكانية الشراء «أون لاين».

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية مزايا استخدام تطبيق الموبايل، وطريقة تفعيله، ورابط تحميل التطبيق، وفقًا لما أعلنته هيئة البريد على النحو التالي:

مزايا تطبيق easy pay

ـ يمكنك تحميل التطبيق من خلال الضغط هنـــــا.

- تطبيق الهاتف يسمح بإرسال واستقبال الحوالات النقدية والإلكترونية وسداد الفواتير.

- جميع العمليات التي تتم باستخدام تطبيق الهاتف المحمول سواء فى قبول الحوالات على هذا التطبيق أو تغذية حساب بطاقة Easy Pay أو إرسال حوالات فورية أو إلكترونية أو مدفوعا، هي مسؤولية مستخدم التطبيق مسؤولية مطلقة ولا يحق له الرجوع على البريد المصري بقيمة تلك العمليات.

- يلتزم العميل بإضافة التطبيق على الهاتف الجديد واتخاذ إجراءات التفعيل في حالة عدم تغيير رقم التليفون أو زيارة مكتب البريد في حالة تغيير الرقم.

- في حالة رغبة العميل في تغيير الهاتف مع الاحتفاظ بنفس رقم الهاتف يتم إضافة التطبيق على الهاتف الجديد واتخاذ إجراءات التفعيل.

- في حالة رغبة العميل تغيير رقم الهاتف يتوجه العميل لمكتب البريد لاتخاذ إجراءات تفعيل التطبيق.

مميزات بطاقة فيزا إيزي باي

- أقل سن لإصدار البطاقة هو 16 عامًا مع ضرورة تقديم صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

- استلام فوري للبطاقة والرقم السري بعد تسجيل البيانات في مكتب البريد.

- البطاقة ليست شخصية لا يتم كتابة اسمك عليها ولا يوجد لها بدل فاقد أو تالف لذلك يجب الحذر في التعامل بها على الإنترنت.

- الرصيد الأدنى للبطاقة 100 جنيه، يجب أن يكون في البطاقة 100 جنيه على الأقل للتعامل بها، والحد الاقصى للشحن اليومى 5000 جنيه أو ما يساويه بالدولار وبحد أقصى 20 ألف جنيه شهريا في كل مكاتب البريد أو عبر التحويل للبطاقة.

- يتم تفعيل وشحن البطاقة من خلال مكاتب البريد فقط عبر ماكينات POS ومع ضرورة توافر البطاقة وحاملها أثناء عملية الشحن.

- مدة صلاحية بطاقة البريد المصري فيزا ايزي باي هي 5 سنوات، والبطاقة صالحة للتعامل من خلال عمليات الشراء المباشرة أو من خلال مواقع التجارة الإلكترونية أو السحب النقدي.

- الحد الأقصى للشراء 10 آلاف جنيه فى اليوم الواحد، كذلك بالنسبة للمعاملات بالدولار أو ما يساويه باليورو والعملات الأخرى يسمح بالشراء بقيمة 200 دولار في اليوم وحد أقصى 1000 دولار شهريا.

- أقصي مبلغ يمكن سحبه من بطاقة فيزا ايزي باي في اليوم الواحد هو 3000 جنيه، سواء من خلال مكاتب البريد في جميع أنحاء الجمهورية، أو من خلال ماكينات البنوك.

- في حالة الرغبة في تصفية حساب البطاقة يكون ذلك من خلال مكاتب البريد فقط.

- في حالة فقد أو سرقة بطاقة فيزا ايزي باي يجب الاتصال فورًا بالخط الساخن لخدمة العملاء على رقم 16789 لطلب إيقاف البطاقة مع اتباع باقي الخطوات للحصول على الرصيد الموجود بالبطاقة.