التحفظ على لحوم دواجن وكبدة غير صالحة للاستهلاك في حملة بالغربية

أعلنت مديرية الطب البيطرى بالغربية عن شن حملات مكبرة بالاشتراك مع الجهات المعنية، اليوم الخميس، أسفرت عن ضبط 76 كيلو دواجن وكبدة ومصنعات لحوم فاسدة، مطروحة للبيع فى الأسواق والمحلات التجارية.

ضبط 76 كيلو دواجن وكبدة ومصنعات لحوم فاسدة في محلات وأسواق بالغربية

وتلقى الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، تقريرًا بنتائج حملة تفتيشية شارك فيها أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية وأطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتنسيق مع مباحث تموين الغربية، ضمن خطط إحكام للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني.

حملات تفتيشية من أطباء المجازر لردع المخالفين

وأسفرت الحملة عن ضبط 76 كيلو لحوم ودواجن، عبارة عن 42 كيلو دواجن ومصنعاتها، و15 كيلو كبدة، و19 كيلو كفتة ومصنعات لحوم، يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمى وأنها فاسدة.

الطب البيطري بالغربية:سحب عينات من المضبوطات لتحليها وفحصها

كما تم سحب عينات من المضبوطات لتحليها وفحصها، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

جدير بالذكر أن مديرية الطب البيطري بالغربية أعلنت عن أن إجمالي ما تم تحصينه حتى اليوم الخميس في حملة تحصين الماشية، 184 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثانية بموجب جدول زمني محدد يكفل تنمية الثروة الحيوانية من خلال وقاية المواشي بموجب إعطاء تحصينات للحد من أخطار الحمي القلاعية والحمي الوادي المتصدع .