وكالة الأنباء السورية: قوات أمريكية تخرج 30 صهريج نفط مسروق للعراق

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، اليوم الخميس، بأن القوات الأمريكية الموجودة في سوريا أخرجت رتل صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق، كانت في اتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.

ونقلت الوكالة الرسمية السورية عن مصادر محلية، قولهم: «إن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت رتلا مؤلفا من 30 صهريجا معبأة بالنفط إضافة لعدة ناقلات وشاحنات مغطاة برفقة عدد من المدرعات التابعة للاحتلال إلى العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي».

تفاصيل اتهام سوريا القوات الأمريكية بسرقة النفط السوري

وذكرت أن القوات الأمريكية أخرجت أيضا رتلا مؤلفا من 80 صهريجا محملة بالنفط المسروق، من الجزيرة السورية إلى الأراضي العراقية عبر عبر الوليد.

وتدين الحكومة السورية، الوجود الأمريكي داخل أراضيها باعتباره احتلالا، بحسب التصريحات السورية الرسمية.

أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الرميلان

وتوجد في منطقة الرميلان بمحافظة الحسكة، أكبر القواعد العسكرية الأمريكية وهي المنطقة ذاتها التي يوجد بها حقل نفط وغاز الحسكة، وتعد أول قاعدة جوية أنشأها الجيش الأمريكي في سوريا، عقب الاستيلاء على مطار تل حجر، مطار زراعي، لكن القوات الأمريكية طورته ليتناسب مع الاحتياجات العسكرية لها.

وتتهم الحكومة السورية بعض القوات الكردية بالتعاون مع القوات الأمريكية لتهريب النفط السوري دون إذن من الحكومة السورية الرسمية، كما نشرت فيديوهات في السابق لعملية نقل النفط السوري من سوريا إلى العراق.

اتهام للقوات الأمريكية بسرقة 150 ألف برميل نفط

واتهم محافظ الحسكة بسوريا، في مارس الماضي، القوات الأمريكية بتهريب من 140 إلى 150 ألف برميل نفط، من الحقول السورية التي تقع في مناطق سيطرة القوات الأمريكية.

كما اتهمت الحكومة السورية، في وقت سابق، تنظيم داعش الإرهابي بسرقة النفط السوري وبيعه لجهات أجنبية، خلال فترات سيطرتها على بعض مواقع النفط، فضلا عن بعض المواقع التي تعرضت للضرر جراء الحرب السورية.