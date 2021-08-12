استجابة لأولياء الأمور.. مد فترة التقديم بمدارس WE لـ19 أغسطس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مد فترة التقديم للالتحاق بمدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى يوم الخميس 19 أغسطس الجاري؛ استجابة لأولياء الأمور، لإتاحة الفرصة لمزيد من الطلاب للتقديم بالمدارس في المحافظات التالية: الجيزة «الشيخ زايد»، الإسكندرية، الدقهلية «المنصورة»، السويس، المنيا.

وذكرت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، أن الطلاب يمكنهم الدخول على هذا الرابط للتسجيل والتقديم في مدارس WE؛ طبقًا للشروط التي تم وضعها، من بينها أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 – 2021 من قاطني المحافظات التالية: القاهرة الكبرى «القاهرة – الجيزة – القليوبية» – الإسكندرية – الدقهلية – السويس – المنيا، وأن يكون الحد الأدنى لمجموع القبول طبقًا لتنسيق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 250 درجة، وألا تزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2021 على 18 عامًا، ويكون لائقًا طبيًا، ويحمل الجنسية المصرية.

إجراء اختبارات قدرات ومقابلات شخصية للطلاب المتقدمين لمدارس WE

وأوضحت أنه يتم تحديد موعد اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية للمتقدمين للمدارس بأولوية المجموع الكلي للشهادة الإعدادية، كما يخضع الطلاب إلى عدد من الاختبارات في اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات، وكذلك اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية، ويتم تحديد المقبولين بمدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية بناءً على نتيجة الاختبارات والمقابلات الشخصية ووفقًا للسعة المستهدفة للمدارس.

إجراء امتحانات للطلاب المتقدمين لمدارس WE عن طريق رجال الصناعة

وأشارت وزارة التعليم إلى أن مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية تتميز بالتدريب العملي أثناء فترة الدراسة بشركات الشريك الصناعي، كما تتوافر فرص تعيين للطلاب بتلك الشركات بعد التخرج، لافتة إلى أن خريجي مدرسة we يجري امتحانهم عن طريق رجال الصناعة، وليس المعلمين؛ لقياس المهارات العلمية والفنية التي حصلوا عليها طوال فترة دراستهم، والوقوف على استعدادهم فعليًا لتحمل مسؤولية العمل على الطرق الحديثة.