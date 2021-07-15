تعرف على خطوات التقديم للمعلمين للعمل في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

كشفت وزارة التربية والتعليم ولتعليم الفني، عن خطوات التقديم للمعلمين للالتحاق بالعمل في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، في الفترة من 14 يوليو وحتى 24 يوليو 2021، إلكترونيا، مشيرة إلى أنّ هذه المدارس توفر بيئة تعليمية ملائمة لاحتياجات العصر الحالي، وتعمل على تنمية مهارات الطلاب وتدريبهم على التقنيات الحديثة.

خطوات التقديم للمعلمين للالتحاق بالعمل في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2021

1- الدخول على رابط التقديم للمعلمين للالتحاق بالعمل في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2021 من خلال هذا الرابط.

2- إدخال الرقم القومي الخاص بالمعلم المتقدم لشغل الوظيفة.

3- إدخال تاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة.

4- إدخال اسم محافظة الميلاد.

5- اختيار النوع.

6- اختيار اسم المدرسة المتقدم لها لشغل الوظيفة.

7- اختيار نوعية الوظيفة المتقدم لها.

8- اختيار اسم الوظيفة المتقدم لها.

9- الضغط على زر «تسجيل الدخول».

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إنّ الوظائف التي جرى الإعلان عنها، تشمل 16 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في 7 محافظات مختلفة، موضحا أنّه من شروط الالتحاق بهذه الوظائف، اجتياز اختبارات القبول والمقابلات الشخصية.

من جانبه، قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة إدارة وتشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إنّ وزارة التربية والتعليم أعلنت شروط التقديم، التي تتمثل في ألا يزيد عمر المتقدم عن 50 عامًا، ويتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني، وتتاح الوظائف المتخصصة لمعلمي التعليم الفني فقط.

وأضاف بصيلة في تصريحات له، أنّه سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب، وسيتم توفير العديد من المميزات للعاملين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، مؤكدا أنّ إدارة المدارس حريصة على توفير بيئة تعليمية حديثة تقوم على التطوير المستمر والشامل، وهذه المدارس تؤهل الطلاب لسوق العمل من خلال تنمية مهاراتهم.