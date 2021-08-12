عاجل.. وزير الأوقاف: 5 ملايين جنيه منحا دراسية للطلاب الوافدين

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، زيادة المنحة المقدمة للطلبة الوافدين والمسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في إطار حرص الدولة المصرية على رعاية الطلبة الوافدين، وفي ضوء الدور الريادي والمجتمعي لوزارة الأوقاف، وتم تخصيص 5 ملايين جنيه منحًا دراسية للطلاب الوافدين المتفوقين.

وذكر وزير الأوقاف تفاصيل الزيادة المقررة، على أن تكون كالتالي:

أولًا: طلبة المرحلة الجامعية، زيادة المنحة المقدمة لهم من 500 جنيه إلى 1500 جنيه شهريًا، بنسبة زيادة تصل إلى 200%.

ثانيًا: طلبة المرحلة الثانوية، زيادة المنحة المقدمة لهم من 500 إلى 700 جنيه شهريًا، بنسبة زيادة تصل إلى 40%.

وقد تقرر أن يتم صرف تلك الزيادة بداية من شهر سبتمبر 2021م لمن تنطبق عليه الشروط منهم.

المنح والبرامج التدريبية من وزارة الأوقاف

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يوفر للمقيدين على منحة المجلس برامج تدريبية وتثقيفية بقصد بيان سماحة الإسلام وعظيم أخلاقه، إضافة إلى رحلات ميدانية للتعرف على جوانب الحضارة المصرية، كما يوفر لهم المشاركة في المسابقات الثقافية والدولية، ويتم إهداؤهم بعض إصدارات المجلس العلمية، وبخاصة الحديثة والعصرية منها، مع جوائز للمتميزين منهم.

وأكدت الوزارة أنه على الطلاب الوافدين المقيدين على منحة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ضرورة إحضار إفادة النجاح خلال موعد أقصاه 30/ 8/ 2021م، مؤكدة أن هذه الإفادة شرط القيد في استمرار صرف هذه المنحة.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان خلال أيام عن فتح الباب أمام الطلاب الوافدين غير المقيدين على منح دراسية الراغبين في الاستفادة بهذه المنحة ممن تنطبق عليهم شروطها.