حكم نهائي بتأييد قرار وزير الأوقاف بتوحيد خطبة الجمعة

أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا، في أغسطس 2021، نهائية الحكم التاريخي الذي أصدَره القاضي المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة بتأييد قرار وزير الأوقاف بتنظيم موضوع الخطبة الموحدة ليوم الجمعة للأئمة والدعاة والخطباء على مستوى المساجد والزوايا بمصر، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً.

وطالب المدعون وعددهم 80 مواطناً في دعواهم القضائية أمام القاضي المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، بإلغاء قرار وزير الأوقاف بتنظيم موضوع الخطبة الموحدة للخطباء بالمساجد الزوايا وطالبوا الأخذ برأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بترك الخطيب حراً على حد زعمهم وطالبوا أيضًا بخضوع المساجد لمشيخة الأزهر دون وزارة الأوقاف.

ويأتي أهمية الحكم في وقت يستبين فيه للشعب حقيقة الجماعات المنحرفة الذين يتخذون من الدين ستارًا عبر المنافذ الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وهم غير مؤهلين للبت فيه.

وقضت محكمة القضاء القضاء الإداريي بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزير الأوقاف بتنظيم موضوع الخطبة الموحدة للخطباء والأئمة بالمساجد والزوايا على مستوى الجمهورية.