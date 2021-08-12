توريد 168 ألفا و819 طن قمح للشون والصوامع بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الخميس، انتهاء مديرية الزراعة من توريد 168 ألف و819 طن و151 كيلوجرام من محصول القمح هذا العام، في إطار جهود الدولة لدعم قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة بها، والاهتمام بزيادة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة الصفراء، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات الغذائية بأسعار ملائمة وبجودة عالية.

وأكد محافظ قنا أن متوسط إنتاجية المحاصيل الصيفية من الذرة الشامية والرفيعة والسمسم والقصب لموسم عام 2021، تصل إلى إجمالي 54 طناً، والمنزرعة في مساحة تصل إلى 131 ألف و601 فدان، بما يسهم بشكل ملموس فى زيادة الإنتاج الزراعي، ويحقق النمو في الصناعات الزراعية المختلفة بشكل مباشر وغير مباشر.

وأكد المهندس أشرف عبد الرازق، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة قنا، أن المديرية تولي اهتماماً كبيراً بعلاج المحاصيل الزراعية ومقاومة الآفات والحشرات واستخدام المبيدات المطابقة للمواصفات، وتشديد الرقابة والمتابعة على استخدامها من قبل المزارعين.

وأوضح أنه تم علاج العديد من المحاصيل الزراعية مثل الطماطم والموالح والباذنجان وبعض الفواكهة كالمانجو والعنب والجوافة، من الآفات البستانية المختلفة، إضافة إلى علاج محصول القصب المزروع على مساحة حوالي 3 آلاف فدان، والذرة الشامية والرفيعة على مساحة 1200 فدان، من الآفات الزراعية المختلفة، فضلاً عن علاج محصول القمح والفول من الآفات التى تصيبهم، وذلك على مساحة إجمالية حوالي 25 ألف فدان.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن المديرية وزعت عدد 80 عبوة مبيد دودة الحشد، و300 لتر مخصبات مختلفة، وتوزيع 50 شيكارة تقاوي شامي، كما تمكنت إدارة المكافحة الزراعية وتطهير الأراضى بالمديرية من علاج 1249 نخلة من سوسة النخيل الحمراء، من جملة 1624 نخلة مصابة، وتطهير 82 كيلومتر و700 متر من الأراضي ومساقي المياه بالمحافظة، مؤكداً أن مختلف إدارات مديرية الزراعة بقنا، تهتم بتقديم الإرشادات الزراعية والتوعية بطرق الري الحديثة، والزراعة العضوية وتعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين.