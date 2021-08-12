طوارئ في قنا لحماية 44 جزيرة من ارتفاع منسوب مياه النيل

رفعت الأجهزة المعنية في محافظة قنا درجة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى في 44 جزيرة نيلية، بسبب ارتفاع منسوب مياه النيل، بينها 28 جزيرة تغمرها المياه جزئيا أو كليا، بعد إعلان وزارة الموارد المائية والري رصد زيادة في معدلات سقوط مياه الأمطار بمنابع النيل وتزايد كميات المياه الواردة لبحيرة ناصر، مما يستدعى ضخ كميات إضافية من المياه في مجرى نهر النيل، الأمر الذى قد يؤدى إلى حدوث غمر لأراضي طرح النهر وبعض الجزر المنخفضة، وهو ما استعدت له المحافظة.

محافظة قنا تعمم منشور بتعليمات بمخاطر زيادة مياه النيل

وعممت المحافظة منشورا على الوحدات المحلية ومجالس المدن، بالتنسيق مع المواطنين القاطنين ببعض الجزر وأراضي طرح النهر والمزارعين الذين يزرعون الأراضي المتاخمة للنهر لاتباع الحيطة والحذر، والتنبيه على السكان في جزر «القناوية، وجزيرة مطيرة بقوص، والمقارين بين قوص وقفط، والعليقات والطوابية بقنا ، والعبل والحمودى بالوقف»، بالتواصل مع التنفيذيين لمعرفة الموقف أولا بأول .

نائب محافظ قنا تنبيهات بالمتابعة المستمرة للجزر

وقال حازم عمر، نائب محافظ قنا، في تصريحات صحفية، اليوم، إنه طالب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بضرورة المرور والمتابعة المستمرة على الجزر الواقعة على نهر النيل، لحمايتها من أخطار ارتفاع منسوب المياه، فضلا عن متابعة موقف تنفيذ مشروعات الحماية الجاري تنفيذها حاليا في القرى بالقرب من هذه الجزر، والتأكيد على جاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية، ووحدات الطوارئ مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري بقنا وتفتيش حماية النيل بالمحافظة وغرفة العمليات المركزية بالديوان العام بالمتابعة الدورية لموقف الجزر الواقعة على النيل.

وتابع أنه يتم متابعة مآخذ المياه بصفة مستمرة، وتجهيز مراكز ومعسكرات وخيام الإيواء ونقاط الإغاثة ومراكز الشباب، والمدارس الإيوائية بإتاحة وتوفير كل المستلزمات ووسائل الإعاشة الكاملة بها بجانب صرف المساعدات والمبالغ الضمانية لكل فرد في الأسرة، واستعداد وحدات التموين في توفير السلع الغذائية والخبز للمتضررين والنازحين، وكذلك الحماية المدنية، والاسعاف، والصحة والهلال الأحمر، وفرق الجوالة، ومؤسسات المجتمع المدني، حال تعرض تلك الجزر للمخاطر.