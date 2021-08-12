«لو شفت غلط أو عايز مساعدة».. أرقام الداخلية لبلاغات الفساد والاستغاثة

خصصت وزارة الداخلية، عدة أرقام لتلقي بلاغات المواطنين بقضايا الفساد، وذلك في إطار عمل الوزارة على تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين للتسهيل عليهم في الحصول على الخدمات وتقديم البلاغات المتنوعة الخاصة بالفساد.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة أبرز الأرقام التي تخصصها وزارة الداخلية للإبلاغ عن الفساد وطلب الاستغاثة أيضا.

أرقام للإبلاغ عن الفساد عن طريق وزارة الداخلية

وأعلنت وزارة الداخلية تخصيص رقم 19305 لتلقى البلاغات الخاصة بالفساد، وذلك وفقا لبيان الوزارة، استمرارا لتفعيل منظومة تلقي شكاوى المواطنين، والتسهيل عليهم للتواصل ومساعدتهم على تقديم البلاغات التي تساهم في رفع معدلات مكافحة كافة صور الخروج على القانون.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن خدمة تلقي شكاوى المواطنين والإبلاغ عن الفساد يأتي بمناسبة قيام الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بتطوير خدمة تلقى البلاغات بالإدارة عن طريق استحداث غرفة لتلقى البلاغات مع تخصيص رقم مختصر لتلقى البلاغات التليفونية.

أرقام للاستغاثة خصصتها وزارة الداخلية

وفي ذات الصدد، خصصت وزارة الداخلية عدة أرقام للطوارئ والاستغاثة، ليلجأ إليعا المواطنون فى وقت الحاجة، وذلك في إطار عمل وزارة الداخلية على سرعة تلبية استغاثات المواطنين والعمل على حل مشاكلهم فى وقت قصير.

وفي نفس الإطار والسياق، حددت الداخلية رقم طوارئ لمعظم قطاعاتها المختصة بالتعامل مع المواطنين، منها طوارئ المرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، وخصصت له الوزارة رقم 01221110000،.

أرقام للإبلاغ عن الحوادث والحالات الطارئة

ومن بين الأرقام الثابتة والمعروفة والمخصصة من وزارة الداخلية، رقم لشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة، وهو رقم 122، وخصصت لمصلحة الأمن العام رقم 115 كما خصصت رقم خاص بمكافحة جرائم المعلومات وهو 108.