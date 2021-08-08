«الداخلية» تقدم تسهيلات على خدماتها الشرطية

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة، التي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة؛ لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.

ويأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المترددين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وفي هذا الصدد، استقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عددًا من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بهم، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة الداخلية مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين، حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

توجيه المأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للمواطنين

فقد قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأموريات لعدد ( 7 حالات إنسانية) بالمستشفيات والمنازل لإستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهم ، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجهم وتسليمهم لهم .

وحرصاً من القطاع على التواصل مع المواطنين والعمل على توفير الوقت والجهد والتخفيف على المواطنين من مشقة الإنتقال إلى مكاتب الأحوال المدنية ، فقد تم إيفاد مأموريات خارجية ( للعاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة – المنطقة الصناعية بأبو رواش بالجيزة ) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد من المواطنين بالأماكن التى يترددون عليها وتم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم .

وتزامن ذلك مع مواصلة قطاع الأحوال المدنية إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات ("كبار السن وذوى القدرات الخاصة") بمقر ديوان عام القطاع وإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتسليمها لهم ، وذلك تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.