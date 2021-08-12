افتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب.. وإسرائيل: سفارتان خلال شهرين

افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، اليوم، في حي الرياض بالعاصمة المغربية الرباط، مقر مكتب الاتصال في المغرب، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية الاسرائيلي، إنه اتفق مع نظيره المغربي، على افتتاح سفارتين بين البلدين خلال شهرين، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

ويأتي افتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، في أعقاب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وتل أبيب، وفق الاتفاق الموقع يوم 22 ديسمبر من العام الماضي.

وجرت مراسم الافتتاح، بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، محسن الجزولي، من الجانب المغربي.