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بلينكن يناقش مع وزير الخارجية الإسرائيلي التزام واشنطن بأمن «تل أبيب»

الوزيران ناقشا أيضا تهديد إيران لاستقرار المنطقة

كتب:

حسن رمضان
03:18 ص | الإثنين 14 يونيو 2021
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

هنأ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، على تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة نفتالي بينيت، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

 وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلينكن ناقش مع «يائير»، التزام واشنطن بأمن إسرائيل، مشيرة إلى أنهما ناقشا أيضا تهديد إيران لاستقرار المنطقة.

ووافق كنيست الاحتلال الإسرائيلي «البرلمان»، أمس الأحد، على حكومة تغيير جديدة بقيادة نفتالي بينيت، ونال الائتلاف الجديد ثقة البرلمان بفارق صوت واحد، وحصل على تأييد 60 صوتا مقابل 59.

ويضم الائتلاف أحزابا من اليسار والوسط واليمين والعرب، والتي لم يجمعها شيء يذكر سوى الرغبة في الإطاحة برئيس الوزارء السابق بنيامين نتانياهو، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

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