جثة أمام عقار مهجور.. حكاية قتل رجل لزوجته بإمبابة: خلافات انتهت بسكين

أمام عقار مهجور في أحد الشوارع الضيقة والشعبية بمنطقة إمبابة بالجيزة، استقرت جثة إحدى السيدات من قاطني المنطقة فيما أحاطت بها بركة من الدماء عند بوابة البناية المهجورة نهاية الأسبوع الماضي، في مشهد أفزع المارّة وسكّان الشارع ليهرعوا على الفور إلى قسم شرطة إمبابة لتقديم بلاغ عن الواقعة التي كانت بمثابة اللغز بالنسبة لهم، إذ كانت الأسئلة التي تدور في ذهنهم منذ توقيت العثور على الجثة من تلك السيدة «من قتلها؟، لماذا قتلت؟»، ليتمكن في النهاية رجال المباحث من الإجابة على تلك التساؤلات ليهدأ روعهم بعد إلقاء القبض على زوج الضحية عقب أيام قليلة من اكتشاف الحادث بعد اتهامه بارتكاب الجريمة.

خلافات أسرية انتهت بجثة هامدة

الزوج المتهم كان اعترف بارتكاب الواقعة وأدلى باعترافات تفصيلية عن الجريمة، حيث أفادت التحريات التي أجراها ضباط المباحث أنّ الزوج أقدم على قتل زوجته عقب سلسلة من الخلافات الأسرية لم يستطع تحملها أو تجاوزها بحسب وصفه، فاختمرت في رأسه فكرة التخلص منها كونها مصدر «تنغيص» حياته على حد تعبيره.

طعنات متعددة ودماء في المكان

يتابع الزوج اعترافاته، حيث يقول إنّه عشية يوم ارتكاب الحادث استدرج زوجته المجني عليها حتى تمكن من إقناعها بالتواجد في الشارع الذي يقع به العقار محل الواقعة، وفور توقفهما عن السير أخرج سكينًا من طيات ملابسه كان قد خبأها لذلك الغرض وسدد عدد من الطعنات النافذة إلى صدر وبطن الزوجة بالإضافة إلى أماكن متفرقة في أنحاء جسدها، ما إن اخترقت السكين أوصال المجني عليها حتى انفجرت الدماء وتناثرت في كل مكان وصبغته باللون الأحمر، لتسقط بعد ذلك الضحية جثة هامدة على الأرض قبل أن ينتزع المتهم السكين من صدرها ويلوذ بالفرار.

ضبط المتهم وتمثيل الجريمة

عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم الذي قام بتمثيل الجريمة بعد اعترافه بارتكابها وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة وأخطرت الجهات المعنية النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة، وتم حبس الزوج المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.