شاب يقتل زوجته في مشاجرة بسبب خلافات أسرية بالخصوص

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لسرعة إلقاء القبض على شخص متهم بقتل زوجته، أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية بالخصوص، حيث قام بخنقها حتى فارقت الحياة ولاذ بالفرار، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من قسم شرطة الخصوص، بورود بلاغ من أهالي منطقة شارع السوق، يفيد بقيام شاب بقتل زوجته خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ، وتبين العثور على جثة سيدة ملقاة على الأرض وبها آثار سحجات في مناطق متفرقة من الجسد.

وتبين من المعاينة الأولية أن الزوج قام بخنقها ثم لاذ بالفرار عقب ارتكابه الجريمة، وحُرر المحضر اللازم، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة بمديرية أمن القليوبية، حقيقة قتل ربة منزل لزوجها بمنطقة قصر الثقافة فى كفر شكر، حيث تبين وفاة الزوج خلال مشاجرة مع زوجته وفاة طبيعية، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة كفر شكر، يفيد بورود بلاغ بوفاة زوج خلال مشاجرة نشبت مع زوجته لخلافات أسرية بينهما.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة كفر شكر لموقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة «خ ، أ، م»، عامل، وفاة طبيعية خلال مشادة نشبت بينه وبين زوجته «أ ، ن»، لخلافات أسرية، وخلال المشاجرة هربت الزوجة للشارع وخلال مطاردة الزوج لها تدخل عدد من الجيران، وخلال فض المشاجرة وقع الزوج علي الأرض دون أي تدخل من أحد وتوفي علي الفور، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.