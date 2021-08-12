مجموعة الفطيم: مصر ستنضم لأكبر 20 اقتصادا حول العالم بالسنوات المقبلة

قال المهندس أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم العقارية، إنّ مصر فرصة استثمارية كبيرة، لأن لديها الفرصة الحقيقية الاقتصادية بأن تصبح خلال العشرين عاما القادمة من أكبر 20 اقتصادا في العالم، أي تلتحق بمجموعة العشرين أو G20.

مصر ستلتحق بمجموعة العشرين في السنوات المقبلة

وأضاف «إسماعيل» خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC» ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم، «لو عندك الإيمان أنه بعد 20 سنة الاقتصاد المصري هيكون ضمن اقتصادات مجموعة العشرين تبتدي خطط وتستثمر من دلوقتي، يمكن ده مش هدف واضح لدى الكثيرين أو فيه نوع من التهور لكن بننظر له بأنه جزء من إيماننا من المستقبل وثقتنا وخبرتنا في مصر وبالأسواق التانية».

رؤيتنا للسوق المصري طويلة الأمد

وأشار إلى أن ماجد الفطيم مستثمر طويل الأمد، فمعظم الأصول العقارية يتم تطويرها واستثمارها وامتلاكها لعشرات السنوات، وسوق مثل مصر لابد من النظرة إليه بنظرة طويلة الأمد خاصة مع عدد السكان الكبير، كما يجب أن يكون هناك ثقة في السياسات والتوجهات الجديدة من فتح الاقتصاد وتشجيع الاستثمار والبنية التحتية، كل ذلك له عوائد اقتصادية على المدى الطويل، وهذا ما حدث في دبي وسلطنة عمان والبحرين وحاليا في مصر.

الحوار والتعاون بين القطاع الخاص والحكومة المصرية تغير بشكل إيجابي

وأوضح أنّ يمشي وفقا للمثل الأجنبي «دم التخطيط هو تخطيط للفشل»، وبالتالي لا يوجد بديل سوى التخطيط، لكن لا يوجد تخطيط بشكل كامل، فيجب أن يكون هناك قناعات مبنية على شواهد ومعلومات، وتبادل للآراء، لافتا أن أحد الأشياء التي تغيرت بشكل إيجابي مؤخرا مستوى الحوار والتعاون وتبادل الآراء ما بين القطاع الخاص والحكومة المصرية.

الإنسان محور أي تطوير عقاري في المستقبل

وأكد على أن أي تطوير عقاري في المستقبل لابد أن يتمحور حول الإنسان، فالتطوير سابقا كان يتمحور حول السيارة، «الطرق كانت بتاخد أماكن أكتر من الناس بتعيش فيها»، أو تتمحور حول بعض الظروف الجغرافية، فلابد أن يكون التطوير متمركز حول الشخص واحتياجات المجتمع مثل صحة الفرد والمجتمع، إضافة لمحور استدامة الطاقة أو المياه أو الاستدامة من ناحية البنية، فالتطوير العقاري أكبر ملوث في العالم بسبب مواد البناء وطريقة البناء.