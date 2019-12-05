التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفد مجموعة ماجد الفطيم، برئاسة "آلان بيجاني"، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وخلال اللقاء، أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم عن سعادته بتنامي استثمارات المجموعة في مصر، وآخرها فرع مول "سيتي سنتر" بألماظة، المقرر افتتاحه اليوم، مضيفا أن استثمارات المجموعة في مصر وفرت نحو 148 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأشاد وفد مجموعة "الفطيم" بمناخ الاستثمار في مصر، وما جرى تنفيذه من إصلاحات اقتصادية أسهمت في تحسين البيئة الاستثمارية، وتذليل المشكلات.

وأشار الوفد إلى أنهم اتفقوا مؤخراً مع مجموعة من مالكي الماركات العالمية لفتح فروع لها في مولات المجموعة بمصر.

بدوره، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لما تقوم به مجموعة "الفطيم" من استثمارات في مصر، مؤكداً مساندة الحكومة لكل الاستثمارات الجادة، وحرصها على تذليل أية عقبات قد تواجههم، مُعربا عن تطلعه لزيادة استثمارات المجموعة في مصر.

كما هنأ رئيس الوزراء المجموعة على افتتاح فرع جديد لمول "سيتي سنتر"، معرباً عن تطلعه لرؤية مزيد من استثمارات المجموعة، لا سيما في المدن الجديدة.