المسؤول عن تلفريك الجلالة: الأكبر في الشرق الأوسط.. وفريق عمله مصري

قال المهندس محمد جلال، المسؤول عن مشروع التلفريك في مدينة الجلالة الجديدة، إن المشروع يضم محطتين سفلية وعلوية للربط بين الجلالة المرتفعة والجلالة المنخفضة ويوجد 23 برجا، لافتا إلى أن المحطة المرتفعة بـ 670 مترا فوق سطح البحر، أما المنخفضة فهي على ارتفاع 30 مترا فقط، مشيرا إلى أنه يوجد 9 كبائن من بينها كبينتان شديدتا الأهمية «في أي بي»، وكل كابينة تحمل 9 أشخاص بحمل 750 كيلو مترا، وبسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، يتم ركوب نحو 6 أشخاص بحد أقصى.

الفريق الذي يعمل في التلفريك مصري بالكامل

وأضاف «جلال»، خلال حوار تلفزيوني أثناء استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن كل المعدات فرنسية ولكن الفريق الذي يعمل فيه مصري بالكامل.

الرحلة تستغرق من ربع إلى ثلث ساعة

وأوضح المسؤول عن مشروع التلفريك في مدينة الجلالة الجديدة، أن الرحلة تستغرق من ربع ساعة إلى ثلث ساعة إذا سار بسرعة 5 أمتار في الثانية، لافتا إلى أن الأشخاص يستمتعون أثناء ركوبهم، حيث يرون مدينة الجلالة بالكامل والبحر، لافتا إلى أن الكابل الذي يربط بين المحطتين يتحرك وليس الكبائن التسعة، مبينا أن التلفريك هو الأطول في الشرق الأوسط.

معرفش أسعار التلفريك

وتابع المسئول عن مشروع التلفريك في مدينة الجلالة الجديدة: «معندناش فكرة أسعار التلفريك هيبقى بكام، بس مش هيكون مجاني، أحنا بنشتغل 4 مهندسين و4 فنيين و4 مشغلين، وأنا بتحكم من كابينة التحكم في المحطة العلوية أو الصغرى، وأنا سافرت الصين شهر ونص واتدربت على تشغيل تلفريك وشوفنا التطوير عشان نعرف الدنيا ماشية إزاي، وأنا هنا موجود من أيام التركيبات الأساسية، وحاجة فخر ليا إن نشوف المشروع بيتم، وتركيب المعدات في الجبل مكنش سهل خالص».