نائب مشروع مسبار الأمل: نستعد حاليا للمهمة العلمية لدراسة غلاف المريخ

قالت المهندسة الإماراتية حصة المطروشي، نائب رئيس مشروع مسبار الأمل الإماراتي لاستكشاف المريخ، إن مسبار الأمل استطاع الوصول إلى المريخ فبراير الماضي، موضحة أنهم بالفعل انتهوا من مرحلة التأكد من سلامة الأجهزة العلمية الخاصة بمدار المسبار، ويعملون حاليا على التجهيز للمهمة العلمية الأساسية للمسبار.

وأضافت «المطروشي»، في لقاء مع برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الخميس، من داخل مركز محمد بن راشد للفضاء، إن مسبار الأمل يستهدف التوصل إلى عدة أهداف علمية، في مقدمتها التعرف على بشكل أكبر على الغلاف الجوي للمريخ، ومن بعده دراسة الفوارق في التغيرات المناخية بين الطبقة السفلية للغلاف الجوي للمريخ والطبقة العلوية له، خاصة ما يتعلق بظاهرة هروب غازي الأكسجين والهيدروجين من الغلاف الجوي للمريخ، خاصة أن هذين الغازين هما المكونان الرئيسيان للماء.

حصة المطروشي: نستهدف التعرف على أسباب هروب غازي الهيدروجين والأكسجين من الغلاف الجوي للمريخ

وأوضحت نائب رئيس مشروع مسبار الأمل لاستكشاف المريخ، أن بعد ذلك يستهدف المسبار التعرف على التغيرات التي تؤدي إلى هروب هذين الغازين وعدم تواجدهم بالطبقة الخارجية للغلاف الجوي للمريخ.

وأردفت أنها تحب عملها هذا بشكل كبير، مؤكدة على أن من يبحث عن النجاح في مجال عمله يجب أن يتمتع بشغف كبير تجاه عمله، مشيرة إلى أن الشغف هو من يحقق الإلهام والإبداع في العمل.

ولفت إلى أنها تتعامل مع عملها ضمن مشروع مسبار الأمل لاستكشاف المريخ، على أنها شريكة في هذا العمل، الذي تعرف أهميته بدرجة كبيرة للغاية، كونه أول تجربة عربية لاستكشاف ودراسة كوكب آخر بخلاف كوكب الأرض، مؤكدة على أن الجميع شغوف بهذا المشروع ويدركون أهميته بشكل كبير، ولهذا يقضون كل وقتهم في خدمة هذا المشروع وفي سبيل تحقيق كل أهدافه.