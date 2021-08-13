التعليم تعلن شروط الترشح لمسابقة الاتحاد الأفريقي لأفضل معلم لعام 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإعلان عن فتح باب الترشح لمشاركة الوزارة في النسخة الثالثة من مسابقة جائزة الاتحاد الأفريقي لأفضل المعلمين للعام 2021، والتي من المقرر انتهاء التقديم حتى يوم الخميس الموافق 19 أغسطس الجاري.

ووفقا للموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، فإن هناك عددا من المعايير للتأهيل يجب توافرها في المتتقدين الراغبين في الحصول على اللقب والجائزة، تستعرضها «الوطن» على النحو التالي:

- أن يكون المعلم مواطنا من إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

- أن يكون مقيدا بوظيفة معلم وعلى رأس العمل ويكون هناك بيان رسمي يدل على ذلك.

- أن يكون منخرطا في التعليم الجيد ومواكبا لأحدث التطورات.

- لديه سمعة طيبة ومثل وقدوة حسنة يتم الإشادة به من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

- أن يكون لديه مهارات مساعدة الطلاب لتحقيق أهدافهم المستقبلية البعيدة المدى.

- أن يكون قادرا على إظهار التكافؤ في تسهيل اكتساب المعرفة.

قيمة الجائزة

يحق للفائز الحصول على جائزة نقدية قدرها عشرة آلاف دولار أمريكي لكل مرشح ودرع وشهادة تقدير، مع التأكيد على أن الوزارة لن تتحمل أي أعباء مالية.

إجراءات التقدم والمستندات المطلوبة

- يتم استيفاء وتقديم استمارة التقديم مستوفاة وكاملة أونلاين على الرابط التالي من هنــا، مع مرعاة المعلومات المذكورة عبر الرابط.

- تقديم سيرة ذاتية مختصرة للمعلمين تتضمن (السن - النوع - سنوات الخدمة - المؤهلات الرسمية - المواد التي يدرسها).

- تقديم ملف بالمدارس التي يدرس فيها المعلمين المرشحين موضح بها (الاسم - موقع ونوع المدرسة (ريفية / حضرية)، بنتين أو بنات أم مختلطة - داخلية أو يومية - إذا كانت تقبل الطلاب من ذوي الهمم).

- تقديم خطاب تحفيزي مكتوب من المعلم المرشح يوضح فيه سبب اعتقاده بأحقيته في الحصول على تلك الجائزة.

- يتم تسليم استمارات التقديم والتي يجب أن تكون إما باللغة الإنجليزية أو الفرنسية.

- سوف يتم إجرء مقابلة شخصية للمرشحين من قبل الجهة المنظمة للمسابقة.

- على السادة الراغبين في التقدم للحصول على هذه الجائزة وقامو بالتقديم على الرابط الإلكتروني الموضح أعلاه الحضور إلى الادارة العامة للعالاقات الثقافية والوافدين (إدارة المنظمات والمسابقات الدولية (13 ش الفلكي - القاهرة) ومعهم المستندات التالية:

1- صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة من المستندات المقدمة إلكترونيا.

2- صحيفة أحوال حديثة معتمدة وختومة.

3- صورة من بطاقة الرقم القومي.

يذكر أنه يتطلب من الوزارة المسؤولة عن التعليم في الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ترشيح اثنين من المعلمين (رجل وسيدة) من الذين تنطبق عليهم معايير التأهيل مع تقديم شرح مختصر للعملية المستخدمة في الوزارة الخاصة بترشيح المعلمين.