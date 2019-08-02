التعليم تنظم 3 مسابقات للقراءة لتنمية القدرات والملكات الإبداعية

تنظم الإدارة العامة للمكتبات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مسابقة "فرسان القراءة" في الفترة من 1 أغسطس حتى 31 أكتوبر 2019، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بالاهتمام بتنمية مهارة القراءة لدى طلاب المدارس.

وتهدف المسابقة إلى تنمية قدرة الطلاب على الاستيعاب والتحليل، بالإضافة إلى زرع التفكير الإبداعي في نفوس الطلاب، من خلال مناقشة كل مرحلة في موضوعات متعددة.

كما تنظم الإدارة العامة للمكتبات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقة "المعسكرات والمكتبات المتميزة" والتي تهدف إلى ممارسة الطلاب مجموعة من البرامج والهوايات المحببة إلى النفس بطريقة منظمة، وقضاء أوقات في أنشطة جماعية ممتعة ومفيدة، فضلًا عن تنمية القدرات والملكات الإبداعية لدى الطلاب، وتستمر حتى 31 أغسطس 2019.

ولزيادة الوعى بأهمية القراءة لدى الطلاب، تنظم الإدارة العامة للمكتبات مسابقة المشروع القومي للقراءة "اقرأ وارتقِ"، والتي تستمر حتى 31 ديسمبر 2019، وتتمثل أهدافها في تعزيز الكتاب ودعم القراءة، وبناء إنسان قوى بفكره ووعيه، بالإضافة إلى خلق روح المنافسة بين الطلاب.