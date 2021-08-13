الصحة العالمية: أول إصابة بكورونا قد تكون حدثت داخل مختبر في الصين

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن المصاب رقم صفر بكورونا قد يكون أصيب في الصين خلال بحث ميداني أو بمختبر، وتحديدا خلال جمع عينات من الخفافيش.

وحثت المنظمة الصين، الخميس، على تعزيز تبادل بيانات الإصابات الأولى بفيروس كورونا من أجل التقدم في التحقيق حول منشأ الوباء، حسبما نقلت «العربية نت».

عدم تسيس منشأ كورونا

وطلبت المنظمة من كافة الدول عدم تسييس البحث عن منشأ الوباء، الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 4,3 مليون شخص، وضرب الاقتصاد العالمي منذ ظهور الفيروس في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر 2019.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أرسلت فريقا من الخبراء الدوليين إلى ووهان بداية العام الحالي، وأفاد تقرير المرحلة الأولى الذي كٌتب بالتعاون مع خبراء صينيين، أن فيروس «سارس-كوف-2» انتقل على الأرجح من الخفافيش إلى البشر عن طريق حيوان وسيط.

فحوصات إضافية للبيانات الأولية

وأوضحت: «ستشمل المراحل التالية من الدراسات فحوصا إضافية للبيانات الأولية للإصابات المبكرة وللأمصال من الحالات المبكرة المحتملة في عام 2019».

وأضافت أن مشاركة البيانات الأولية وإعطاء الإذن بإعادة اختبار العينات، لا يختلف عما نشجع جميع البلدان، بما في ذلك الصين، على دعمه، حتى نتقدم في دراسات المنشأ بسرعة ونجاعة.

مدير المنظمة ينحاز لنظرية الرئيس الأمريكي السابق

واعتبر التقرير، الذي حدد أربع فرضيات، أن فرضية تسرب الفيروس من المختبر غير محتملة، غير أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس عاد وقال إن التحقيق في مختبر الفيروسات في ووهان لم يكن كافيا.

وهذه النظرية كان يدعمها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب.

وتابعت منظمة الصحة العالمية: «كتبت الصين وعدد من الدول الأعضاء الأخرى إلى المنظمة بشأن أساس إجراء مزيد من الدراسات حول فرضية تسرب الفيروس من المختبر».

وأضافت: «اقترحت أيضا أن دراسة المنشأ مسيسة أو أن منظمة الصحة العالمية تصرفت بسبب الضغط السياسي».

وأشارت إلى أنه «بعد مراجعة تقرير دراسة المرحلة الأولى، قررت منظمة الصحة العالمية أنه ليست هناك أدلة علمية كافية لاستبعاد أي من الفرضيات، ومن أجل دراسة فرضية المختبر خصوصا، من المهم الوصول إلى كافة البيانات».