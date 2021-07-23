CIA: واشنطن لم تتوصل بعد إلى أي استنتاج نهائي حول منشأ كورونا

قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي أيه»، ويليام بيرنز، أمس الخميس، إن سلطات بلاده لم تتوصل بعد إلى أي استنتاج نهائي حول منشأ فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح بيرنز في حديث لإذاعة «إن بي آر» الأمريكية: «الرد الصريح يكمن في أنه لا يمكننا اليوم عرض أي استنتاج نهائي حول ما إذا ظهر الفيروس بسبب حدث طارئ في مختبر أو عبر الانتقال الطبيعي من حيوان مصاب إلى البشر، لكننا نعمل بشكل دؤوب على ذلك».

وأشار بيرنز، إلى أن الحكومة الصينية لم تظهر في البداية شفافية في هذا الأمر ولم تتعاون مع تحقيق منظمة «الصحة العالمية» بشكل كامل، معتبرا أنه من الممكن أن المجتمع الدولي لن يتمكن أبدا من كشف منشأ الفيروس.

وفي سياق آخر، قال بيرنز، إنه لم يحدد بعد سبب الإصابات بـ«متلازمة هافانا» التي تم رصدها لدى موظفين أمريكيين في عدد من الدول خلال السنوات الأخيرة، مضيفا للإذاعة الامريكية: «لا نعرف حتى الآن بشكل دقيق، لكنني مصمم بالكامل على معرفة حقيقة الأمر حول ماذا ومن تسبب في ذلك، ولقد قضيت قدرا كبيرا من الوقت والطاقة من أجل ذلك خلال الأشهر الـ4 التي أتولى فيها منصب مدير(سي آي أيه)».

وكانت السلطات الأمريكية، أعلنت في وقت سابق، أن حوالي 40 من دبلوماسييها في العاصمة الكوبية «هافانا» تعرضوا منذ نوفمبر 2016 لتأثير خارجي مجهول وصفته وسائل الإعلام بالهجمات الصوتية، وفي سبتمبر 2017، خفضت واشنطن عدد موظفي سفارتها في هافانا بنسبة 60%، لكن لاحقا تم تسجيل مثل هذه الحوادث في كل من الصين وروسيا وحتى داخل الولايات المتحدة.

بيرنز: رصد نحو 200 حالة إصابة بأعراض «متلازمة هافانا» منذ 2016

وأوضح المسؤول الاستخباراتي الامريكي، أنه يتعامل بجدية كبيرة مع ما تعرض له الموظفون الأمريكيون والتهديد الذي تمثله مثل هذه الحوادث، مشيرا إلى أنه تم رصد نحو 200 حالة إصابة بأعراض «متلازمة هافانا» منذ العام 2016.

وتابع بيرنز قائلا، ردا على سؤال حول إمكانية تورط روسيا في هذه الحوادث: «ربما، لكن بصراحة لا يمكنني ولا أريد أن أفترض أي شيء قبل أن نتوصل إلى استنتاجات أكثر تحديدا. لكن هناك عدد من الاحتمالات».

وأضاف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، أن خطوات السلطات الروسية ضد الهاكرز الذين يستهدفون الشركات الأمريكية، ستظهر مدى جدية نوايا موسكو، موضحا في حديث لإذاعة «إن بي آر» الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد بوضوح خلال القمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفي اتصال هاتفي معه، أنه يولي اهتماما بمحاربة الهجمات السيبرانية، وأن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات إن لم تتخذها موسكو ضد الهاكرز.

وتابع بيرنز: «أعتقد أن هذه تجربة مهمة بالفعل لمدى جدية القيادة الروسية»، مشيرا إلى أنه في أعقاب قمة جنيف تعرضت شركة «كاسيا» الأمريكية Kaseya لهجوم من قبل جماعة«آر إيفل» REvil للهاكرز، التي يقال إنها من روسيا.

انقطاعات كبرى في الخدمة تطال عددا من المواقع الإلكترونية لشركات طيران

وفي سياق متصل، طالت انقطاعات كبرى في الخدمة، أمس الخميس، عددا من المواقع الإلكترونية لشركات طيران ومصارف وشركات تكنولوجيا في واقعة هي الثالثة خلال شهرين، وشملت الانقطاعات شركات مثل «دلتا إيرلاينز» و«كوستكو هول سايل» و«أمريكان إكسبريس» في الولايات المتحدة

ووفقا لموقع «داون- ديتكتور» الذي يرصد الأعطال في شبكات الإنترنت وخدمات المواقع، فقد أظهرت بلاغات من مستخدمين وجود نحو 4 آلاف مشكلة في موقع شركة «إير- بي.إن.بي» للحجوزات، كما أبلغ عن مشكلات نحو 1800 مستخدم لموقع «هوم ديبوت».