كل ما تريد معرفته عن اختبارات مدرسة الإمام الطيب للقرآن الكريم

أعلنت مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده، عن بدء الدورة الأولى لقراءة القرآن الكريم بالإسناد المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم، برواية حفص عن عاصم وغيرها من القراءات والروايات المتواترة، حيث تبدأ اختبارات مدرسة الإمام الطيب للقرآن في شهر أكتوبر 2021 م.

«الوطن»، تقدم أبرز شروط القبول للالتحاق بهذه المدرسة كما يلي:

1 ـ أن يكون المتقدم حافظا للقرآن الكريم كاملا حفظا تاما.

2 ـ أن يكون المتقدم للقراءة برواية حفص عن عاصم حافظا لمتن تحفة الأطفال، ومتن الجزرية، وعلى دراية تامة بقواعد وأحكام التجويد.

3ـ أن يكون المتقدم للقراءة برواية أخرى غير رواية حفص، حافظا للمتن الخاص بالقراءة أو الرواية التي سيقرأ بها إن كان لها متن خاص بها، فإن لم يكن المتقدم حافظا للمتن الخاص، يشترط أن يكون حافظا لمتن من متون القراءات كمتن الشاطبية في القراءات السبع المتواترة، أو متن طيبة النشر في القراءات العشر المتواترة.

4 ـ أن يكون المتقدم على دراية تامة بقواعد وأحكام القراءة أو الرواية التي يريد أن يقرأ بها.

5 ـ أن تكون قراءته للقرآن الكريم قراءة منضبطة متقنة في غاية الإتقان وفق قواعد وأحكام التجويد.

6 ـ أن يجتاز المتقدم للقراءة بالإسناد المتصل الاختبار في حفظ القرآن الكريم كاملا، والمتون العلمية المقررة، وقواعد وأحكام الرواية.

7- ينتهي باب التقدم للقراءة بالإسناد في العشرين من أغسطس 2021، وموعد الاختبار الثلاثاء الموافق 31 أغسطس 2021 م، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

8-موعد عقد اختبارات للسادة العاملين بقطاعات الأزهر المختلفة سواء من الوعاظ بمجمع البحوث الإسلامية أو معلمي القرآن الكريم العاملين بالمعاهد الأزهرية بالقاهرة الكبرى ( القاهرة- القليوبية- الجيزة)، يوم الثلاثاء بعد القادم الموافق 24/8/2021م، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمقر مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وعلى من يرغب من معلمي القرآن الكريم أو الوعاظ للعمل بمدرسة الإمام الطيب التكرم بالتوجه إلى إحدى المناطق الأزهرية التابعة لهم للتسجيل.

9- سيتم اختيار المتقدمين وفقًا لمعايير منها أنه يجب أن يكون المعلم أو الواعظ حاصلا على تخصص القراءات السبع أو العشر)، وأن يتمتع بالأخلاق الطيبة والتميز العلمي.

10-سيتم اختبار السادة المتقدمين على أيدي لجنة مراجعة المصحف بالأزهر وأعضاء هيئة التدريس في ضوء معايير محددة «الحفظ- الأداء والتجويد- السمات الشخصية- الخبرات السابقة- الإجازات الحاصل عليها- التعامل مع الوافدين».