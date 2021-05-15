ساحة الشيخ الطيب بالأقصر تعلن تعليق الزيارة لمدة أسبوعين

أصدرت ساحة الشيخ الطيب، بمدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، بياناً قبل قليل، أكدت خلاله تعليق الزيارات لمدة أسبوعين، تبدأ من اليوم السبت، كإجراء احترازي، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الشيخ أحمد محمد الطيب، ابن شقيق شيخ الأزهر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عدم استقبال الساحة لزائرين لمدة أسبوعين لحماية الجميع من العدوى بفيروس كورونا المستجد لحماية الجميع، مؤكداً أن «ذلك يأتي حرصاً على سلامة كافة الزائرين ومحبي آل الطيب، وأبناء الشيخ من الدراويش».

وجاء في البيان أنه «نظراً لانتشار فيروس كورونا، ونظراً لتزايد اعداد المصابين، فقد تقرر عدم استقبال الساحة للزائرين لمدة أسبوعين من اليوم، وذلك حرصاً من الساحة على سلامة الزائرين، وتم التنبيه والتشديد على جميع المحبين بإبلاغ كافة أهالي الأقصر على عدم استقبال أي زائرين».

وكانت الساحة قد علقت الزيارة أيضاً في شهر يناير الماضي، لمدة 3 أسابيع، قبل فتح الزيارة مرة أخرى.

وطالبت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، في وقت سابق، كافة المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات، والحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وناشدت مديرية الصحة كافة المواطنين بالتوجه إلى أقرب مستشفى في حالة ظهور الأعراض المصاحبة لفيروس كورونا، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وخصصت وزارة الصحة عدة مستشفيات لعلاج مصابي كورونا في الأقصر، وهي مستشفى الأقصر العام، ومستشفى حميات الأقصر، ومستشفى صدر إسنا، ومستشفى القرنة المركزي، ومستشفي العديسات.