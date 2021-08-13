شريف مدكور يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بـ الصفرا: الفيروس صعب

كشف الإعلامي شريف مدكور، عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس A الصفراء، واصفا أنه «فيروس صعب»، وكتب عبر «فيس بوك» قائلا «فيروس A الصفراء صعب جدًا خلوا بالكم من أي أكل ملوث».

وأعلن الإعلامي، الأربعاء الماضي عن إصابته بمرض «الصفرا»، حيث يخضع لراحة تامة لمدة أسبوعين بالكامل.

وكتب شريف مدكور، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «كنت خايف من كورونا جالي الصفرا.. الحمد لله راحة أسبوعين في السرير مع الكثير من العسل الأسود».

شريف مدكور يتلقى لقاح كورونا

وأعلن شريف مدكور في يونيو الماضي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «دي إم سي» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، حصوله على لقاح كورونا قائلا: «أهو اللقاح طلع، وآمن، وأنا أخدت جرعة ولم يحدث لي أي مضاعفات، يادوب نمت زيادة شوية»، مشددا على أن اللقاح بالمجان، وليس بـ«الواسطة أو مجاملة».

وتابع الإعلامي، أنه لم يظهر عليه أي أعراض مثل السخونة وغيرها، وحتى لم يشعر بوخز الإبرة، مناشدًا المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة أن يحصلوا على اللقاح.ورد على الذين يقولون إنه صغير في السن ومع ذلك حصل على اللقاح، قائلًا: «أنا عمري 48 سنة، ومن أصحاب الأمراض المزمنة، ولم أحصل على اللقاح بالواسطة، ولكني تحدثت على الخط الساخن مثل أي شخص آخر، وحصلوا مني على البيانات الخاصة بي، منذ أكثر من أسبوعين، ثم أرسلوا لي رسالة على الهاتف، وتم إرسال رسالة أخرى له بموعد ومكان التطعيم المخصص له، وفي نفس اليوم الذي حصل فيه على اللقاح وصلت له رسالة على الهاتف للتذكرة».