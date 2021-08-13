إنشاء مركز شباب «جلال» في الضبعة بتكلفة 1.3 مليون جنيه

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مشروعات البنية التحتية والخدمية خاصة بالقرى والتجمعات في مدن المحافظة ومنها أعمال إنشاء مركز شباب قرية «جلال»، بالضبعة الذى يجرى تنفيذه حاليا من خلال هيئة الأبنية التعليمية لافتا إلى إنشاء العديد من مراكز الشباب الجديدة، وإحلال وتجديد مراكز قديمة، وإنشاء ملاعب منجلة وصالات العاب رياضية، تخدم الأجيال الحالية والأجيال المقبلة، وتساهم في تنمية القدرات الرياضية والثقافية للشباب من أبناء محافظة مطروح على مستوى 8 مراكز ومدن.

1.3 مليون جنيه لإنشاء مبنى مركز شباب جلال في الضبعة

وقال المهندس حسن سلامة مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح ،اليوم الجمعة، في تصريحات صحفية إنه جارى إنشاء مبنى مركز شباب جلال الجديد بمركز ومدينة الضبعة على مساحة 175 متر مسطح، ويتكون المبنى من طابقين، بتكلفه 1.3 مليون جنيه، بالإضافة الى إنشاء ملعب بتمويل من وزارة الشباب والرياضة والمبنى يضم مكتبة وصالة جيم وصالة العاب تنس طاولة، وغرف إدارية ودروات مياه، وقاعة مناسبات أو إجتماعات ودورات مياة.

دعم قطاع الشباب والرياضة في مطروح

وأكد محافظ مطروح، دعمه الكامل لقطاع الشباب والرياضة في محافظة مطروح بمراكز الشباب وإنشاء ملاعب قانونية وملاعب خماسية منجلة في المراكز المحتاجة خاصة في السلوم وسيدي براني وسيوة والنجيلة والحمام والضبعة، ودعم الفرق المشاركة في الدورى العام الممتاز ب، مثل فريق الحمام وفريق الرجاء، وغيرها إلى جانب دعم المتميزين من اللاعبين في الألعاب الفردية كالكاراتية، والإهتمام بهم، مع دعم الشباب في مختلف المراحل وتنمية قدراتهم وتدريبهم بتوجيهات من القيادة السياسية.