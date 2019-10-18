أعلن وزير الشباب والرياضة تقديم دعم لمحافظة مطروح بمبلغ 10 ملايين جنيه من الوزارة لقطاع الشباب والرياضة بمطروح مع التنسيق بشأن استغلال القرية الأوليمبية في خدمة شباب المحافظة مقدما الشكر لمحافظ مطروح على دعمه لمراكز الشباب والأندية.

جاء ذلك خلال مؤتمر وزير الشباب والرياضة واللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح مع شباب مطروح، مساء اليوم، بديوان عام محافظة مطروح بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام للمحافظة والنائب سليمان فضل العميري وخالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة والعمدة حمدي الدربالي رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح.

وأكد الوزير استمرار دعم مراكز الشباب والأندية ودراسة تدعيمها وفقا للأولويات وضرورة مشاركة الأندية الرياضية دراسة وبحث حلول لتوفير ميزانية اقتصادية، مشيدا بما تتمتع به مطروح من مناخ جيد، "نعد 24 لاعب في الأولمبياد بمطروح في ألعاب القوى والمصارعة والجودة وغيرها مع دعم كرة القدم ،هناك برامج لدعم الشباب والرياضة مع استفادة 64 ألف طليع وشباب لمطروح بالتعاون مع التربية والتعليم والجامعة".

وأشاد الوزير بجهود محافظ مطروح في تنمية المحافظة وتطويرها خاصة فى قطاع الشباب والرياضة مع اهتمامه وتواصله الدائم من أجل أبناء المحافظة والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.