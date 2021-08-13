اللجنة الدينية بالشيوخ: قرار التجديد لمفتى الجمهورية حكيم وعلام يستحق

وصف الدكتور يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية في مجلس الشيوخ، قرار التجديد للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بـ«القرار الحكيم»، قائلا: «الدكتور شوقي علام يستحق فدار الإفتاء قامت بجهود غير عادية في السنوات الأخيرة حيث تواكب الواقع بشكل لحظي، وتعقد مؤتمرات هادفة تؤثر من خلالها في مجامع ودور الإفتاء العالمية، كما تربط من خلالها بين مصر وأزهرها الشريف وبين المؤسسات الدينية ودور الإفتاء والمجامع الإفتائية في مختلف بلدان العالم».

مواجهة الفكر المتطرف

وأضاف رئيس اللجنة الدينية في مجلس الشيوخ في تصريحات لـ«الوطن»: أن لدار الإفتاء دور واضح في مواجهة الفكر المتطرف والحقيقة أنها تتبع ما يجب اتباعه في إصدار الفتاوى إذ أنها لا تصدر الفتوى إلا بعد دراسة عميقة ومتأنية يشترك فيها كل المعنيين، بالإفتاء بما فيهم الخبراء في العلوم المساعدة لإصدار الفتوى بالشكل الذي يتثق مع صحيح الدين.

وبشأن المطلوب من دار الإفتاء خلال الفترة المقبلة أوضح عامر: «بما أن حياة الإنسان في كل زمان ومكان متجددة ويحدث بها تطورات ومستجدات وبالتالي يتطلب من دار الإفتاء الاستمرار في مواكبتها لكل ما يستجد في واقعنا المعيش وتقديم كل ما يفيد المجتمع المصري في حياته الدينية والدنيوية».

التجديد للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر أمس، القرار رقم 339 لسنة 2021، بشأن مد خدمة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، لمدة عام اعتبارًا من اليوم 12/8/2021، وقد نُشر القرار في الجريدة الرسمية للعمل به.

كما أصدر الرئيس السيسي قرارًا بتاريخ 10/8/2021 حمل رقم 338 لسنة 2021، باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة.

وكان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، علق على قرار التجديد له بالقول: «هذا الدعم الكبير من الرئيس يمثل حافزا كبيرًا وفرصة عظيمة لخدمة الوطن، والعمل على استكمال مسيرتنا في تجديد الخطاب الإفتائي، وتحقيق الريادة الإفتائية ليس في مصر فحسب بل في العالم أجمع».